Terelu Campos no pudo quedarse callada en la última entrega de 'Sálvame' por cómo trataron algunos de sus compañeros a su hermana, Carmen Borrego. Mientras que la colaboradora hablaba de la relación con su hijo y su nuera, la tensión se hizo visible en el formato de las tardes de Telecinco, lo que obligó a la exconcursante de 'MasterChef Celebrity' a pronunciarse.

Kiko Hernández fue el que provocó la ira de Borrego cuando criticó que hubiese concedido una criticada entrevista: "El titular es que tu hijo te ha dicho que no lo hicieras y se está comiendo 50 medios porque su mamá no ha sabido decir que no a la pasta, punto". "No puedo más, imaginaos que es vuestro hijo. He metido la pata como madre. Sí señores, ya está", estalló la tertuliana al escucharlo.

La reacción de Terelu fue inminente, que quiso defender a su hermana del resto del equipo: "¿Era necesario, Kiko Hernández, decirle lo último que le acabas de decir de esa manera? ¿Era necesario? Me ha herido hasta a mí. Estoy hasta temblando", soltó para intentar hacerles ver la gravedad de las palabras de Kiko.