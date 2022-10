Risto Mejide ha recibido una de las noticias que, con casi total seguridad, ayudarán al publicista a sobrellevar lo que queda de año tras su inesperada ruptura con la 'influencer' Laura Escanes, con la que ha estado compartiendo su vida durante siete años y con quien tiene una hija en común. El presentador de Todo es Mentira será en encargado de dar la bienvenida al 2023 en Mediaset España junto a Mariló Montero y, para agradecer la confianza depositada en él, el también jurado de Got Talent España ha compartido un vídeo en sus redes sociales con un mensaje que se ha entendido como una pulla en toda regla contra su ex mujer.

"Gracias Laura Escanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró". Con estas palabras, uno de los rostros más importantes del grupo de comunicación aún liderado por Paolo Vasile daba a conocer que el matrimonio tomaba caminos por separado.

Ahora, mientras Mejide y Escanes hacen vidas distintas, el publicista se apoya en nuevas aventuras profesionales como las Campanadas y estas han sido sus primeras palabras tras conocerse la gran noticia.

"Soy de las personas que más ganas tiene de despedir el 2022"

A través de su cuenta de Instagram, el presentador ha colgado un vídeo para su millón y medio de seguidores en el que agradece a Mediaset la oportunidad que le han brindado y suelta un mensaje que podría tener una segunda lectura contra Laura Escanes.

“Solo un pequeño mensaje. Agradecer a Mediaset que haya confiado en nosotros para dar las campanadas este año. Tengo muchísimas ganas, como os podéis imaginar, quizás soy de las personas que más ganas tiene de despedir el 2022, eso es así. Enviar al 2022 al pasado será un gran placer para mí”, confiesa en la grabación Risto Mejide.