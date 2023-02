Si hay una persona que se haya convertido en uno de los rostros más queridos y ácidos de Sálvame es Adela González.

La comunicadora vasca dejó hace un año su puesto en Telemadrid para dar el salto al universo Sálvame y ponerse al frente de uno de los programas más locos e imprevisibles de la televisión en España. Y precisamente para celebrar su primer aniversario dentro del espacio de las tardes de Telecinco, desde el formato estaban anunciando que iban a entrevistar a una persona que conocía íntimamente a todos los colaboradores del programa y que, además, conocía las entrañas del programa como nadie.

La sorpresa de los espectadores fue que la entrevistada sorpresa en cuestión era la propia Adela González que debido a que cumplía su primer año en Sálvame iba a hacer un repaso a estos 365 días que ha pasado desde que aterrizó en el programa producido por La Fábrica de la Tele.

Sobre sus inicios en Sálvame, la periodista recordó que "yo sé que venía a una familia, más que un equipo, y que es muy difícil meterme ahí. Sabía que podía ser complicado, pero yo venía a preguntar" y sobre el mejor momento que ha vivido desde que comenzó su andadura en el programa desveló que "el mejor, y lo digo en serio, fue el primer minuto que yo pisé el programa. Estaba super nerviosa hablando de Omar en un pantallón, no dije ni buenas tardes, fui a lo mío por lo nerviosa que estaba. Un poco después Anabel me llamó 'Adeslas', y eso para mí fue lo mejor, ya me quité todos los miedos. Esto es un frenopático, sí, pero estoy encantada de formar parte de él", rememoraba.

Pero, ¿quién es la persona que más complicado se lo ha hecho pasar a Adela desde que entró a 'Sálvame'? La respuesta de la presentadora ha sido tan inesperada como sorprendente.

Una pulla que traerá cola

Al ser preguntada por las personas que más fácil le han hecho el camino en Sálvame, Adela reconoció que "Jorge Javier me lo ha puesto muy fácil, desde el primer momento. Con María Patiño tengo una complicidad especial".

Sin embargo, la confesión sobre con qué persona ha tenido menos feeling ha dejado a todos sus compañeros a cuadros. "No considero que me lo haya puesto difícil, pero Terelu presenta de otra manera, como ha presentado ella siempre y quizá no esté tan acostumbrada a presentar algo así. Es más clásica. Yo estoy acostumbrada a presentar sola, pero también he estado muchos años con otros compañeros, como Ion Aramendi o Carlos Sobera. Yo sé cómo presentó yo e intento jugar en el programa y estar con los compañeros, de lo que hagan los demás, se responsabilizan los demás" dijo.

Además, varios compañeros, entre ellos Laura Fa apuntaron que Adela no es la misma cuando está Terelu. "No fluyes igual" le espetó.