Rafa Castaño y Orestes Barbero van camino de convertirse en las leyendas más grandes de la historia de Pasapalabra. El duelo entre los dos concursantes sigue enganchando a los espectadores en el día a día del programa y así lo demuestran sus datos de audiencia. Orestes ya se ha convertido en el concursante con más participaciones absolutas en la historia de Pasapalabra y hace pocos días, el programa llegó a uno de sus momentos más esperados al superar la cifra del bote más alto entregado en el concurso. Una meta que ambos concursantes siguen esperando alcanzar.

Pasapalabra ha ido sufriendo importantes cambios en la historia del programa desde su estreno en el año 2000 en Antena 3. Primero con su cambio a Mediaset, después con su retorno a Atresmedia y hace pocos meses con la sentencia judicial que ponía en jaque su prueba más icónica. Pero nada de ello ha podido frenar su tremendo éxito en televisión. En sus más de veinte años hemos podido ver situaciones de todo tipo y algunos concursantes se han ganado el respeto del público, como por ejemplo el canario Pablo Díaz, el participante más joven en lograr el bote.

Pero sin duda, uno de los duelos más carismáticos en Pasapalabra es el actual que nos hacen disfrutar Orestes y Rafa cada tarde. Ambos concursantes han estado al borde de alcanzar varias veces el bote del programa, pero todavía no ha llegado el momento. En redes sociales, cada día el concurso se vuelve tendencia con la audiencia dividida entre uno u otro concursante. Todo ello comandado por el presentador Roberto Leal que también se ha ganado su hueco en la historia.

Roberto Leal se ‘olvida’ de Rafa en el programa

En el programa de este lunes se ha vivido una situación bastante curiosa antes de empezar el programa. Roberto Leal suele presentar, tanto a los participantes como a los invitados, antes de comenzar Pasapalabra, pero ha tenido un descuido con Rafa Castaño. El presentador se ha olvidado de presentar al sevillano aunque lo subsanó de forma inmediata. “Me estoy saltando a mi amigo Rafa, que es de Sevilla y como tengo tanta confianza me lo salto”, se ha justificado Leal.

En el anterior programa, como en otras muchas ocasiones, Rafa y Orestes volvieron a empatar en El Rosco, por lo que ninguno de los dos tuvo que enfrentarse a la temida silla azul que pone en riesgo su participación en el programa. Este parece que fue uno de los motivos por los que Roberto Leal tuvo un lapsus con Rafa. “Cuando hay empate, hablo primero con ellos y luego me los salto. Y como estoy tan acostumbrado porque empatan tantas veces, pues yo me lo he saltado”.

La reacción del concursante no se ha hecho esperar y ha bromeado: “Como soy del Betis…”, a lo que Roberto Leal no ha podido reprimir una carcajada. ¿Cómo estás, Rafa?, ha intentado reconducir el presentador para seguir con las presentaciones. “Ahora no te quiero hablar”, ha respondido Rafa ante la risa de todos los presentes. Una situación que muestra el buen ambiente que hay en el concurso, antes de colver a vivir una lucha titánica entre Orestes y el sevillano por alcanzar el bote de Pasapalabra.