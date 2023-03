'Pasapalabra' acabó para Rafa Castaño y Orestes Barbero y mientras uno está más feliz que una perdiz, el otro no pasa por su mejor momento. Para el ganador del bote millonario, el más elevado que ha repartido este concurso en su historia, la buena racha se completa con la relación amorosa que vive con la periodista de 'Antena 3 Noticias' Beatriz Solano. La revista 'Lecturas' ha destapado esta semana la relación en una noticia que ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, Orestes se encuentra de capa caída, según ha revelado su amigo Luis de Lama en el programa 'Espejo Público', de Susanna Griso.

Por lo que se refiere a Rafa y Beatriz Solano hay que decir que la pareja se conoció en el popular programa de televisión, lo que ha suscitado un gran interés entre los espectadores y ha sido tema de discusión en varios programas de la cadena. La noticia ha generado bastante revuelo en las redes sociales y ha sido objeto de comentarios en varios medios de comunicación.

Sorpresa

Durante su programa 'Espejo Público', Susanna Griso no quiso dejar pasar la oportunidad de comentar su sorpresa ante la noticia de la relación entre Rafa Castaño y Beatriz Solano. Al hablar de Rafa, la presentadora no pudo evitar mencionar a Orestes Barbero, su gran rival en 'Pasapalabra'. Aprovechando la conversación, Susanna quiso conocer cómo se encuentra el concursante burgalés después de no haber ganado 'El Bote' del programa y de no haber tenido la oportunidad de conocer a alguien de 'Antena 3 Noticias'. "También nos interesa saber cómo se siente Orestes", señaló la presentadora.

Diego Revuelta, uno de los colaboradores del programa, confirmó que habían hablado con un gran amigo de Orestes Barbero para conocer su estado actual. "Es cierto que no hemos visto a Orestes últimamente y nos gustaría saber cómo se encuentra", afirmó antes de dar paso a las declaraciones de Luis de Lama, amigo cercano del concursante que estuvo muy cerca de ganar el ansiado bote.

Depresión

"Está muy desanimado", confesó el amigo cercano de Orestes. Relató que el burgalés está revisando en su mente aquellos momentos en los que no recordó una respuesta de geografía o no se atrevió a decir alguna palabra fuera del diccionario, cuando podría haberlo hecho. Ahora está tratando de encajar todas las piezas para que su cerebro lo motive a seguir adelante, ya que de lo contrario, "nos vamos a volver locos".