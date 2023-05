Tras varios días de incertidumbre, 'Supervivientes' resolvió anoche el futuro de Manuel Cortés en el programa debido a los problemas de salud que ha sufrido durante las últimas semanas. En 'Conexión Honduras', Ion Aramendi conectó en directo con el hijo de Raquel Bollo para comunicarle que, debido a su estado, el equipo médico ha decidido que no puede continuar con la aventura.

Antes de trasladarle la mala noticia, el presentador quiso conocer cómo se encontraba en esos momentos. "El cuerpo no me responde como yo quisiera. Gracias al equipo médico estoy... Estoy", se limitó a responder Cortés ante Aramendi, que recalcó que el estado de salud de todos los participantes es "lo principal" para el reality: "Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes".

Después de aclarar que la decisión sobre su continuidad correspondía a los servicios médicos, el conductor de 'Supervivientes' anunció el abandono forzoso de Cortés: "Tras volver a realizarse todas las analíticas y las pruebas pertinentes, y viendo los resultados de estas y tu situación clínica, el equipo médico del programa ha decidido que tu estado físico no aconseja su continuidad en el concurso. Por ello, debes abandonar la aventura".

Una noticia que, si bien cayó como un jarro de agua fría sobre el concursante, no le pilló por sorpresa: "Me lo imaginaba". "Están siendo unos días muy duros para mí, porque el cuerpo no me acompaña y no me responde. Voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí todo este tiempo", comentó al borde del llanto: "Me da muchísima pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa".

Más adelante, Manuel pudo regresar a la isla para despedirse de sus compañeros y de su hermana, completamente destrozada al enterarse de su marcha. "Tengo una anemia como un caballo y no voy a estar arrastrándome por la arena", lamentó entre lágrimas mientras los demás supervivientes intentaban animarle.

Desde plató, Raquel Bollo pudo trasladarle un mensaje a su hijo: "Estoy superorgullosa de ti como concursante, pero sobre todo como hijo. Eres el mejor hijo que tengo, el mejor concursante, un gran pescador. Lo has dado todo, has llorado por quedarte y cumplir tu sueño. Te quiero, te amo, te espero con los brazos abiertos". "Te vas dando una lección de amor por este reality", finalizó la defensora.