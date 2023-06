Aún faltan varias semanas para que llegue septiembre y se realice la reestructuración de la programación de Telecinco con 'TardeAR' y el futuro de las mañanas sin Ana Rosa Quintana. Sin embargo, Mediaset España ya está trabajando para resolver los asuntos pendientes, considerando que el verano y las vacaciones se acercan rápidamente.

Ana Terradillos fue una de las presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' durante la baja médica de Quintana

Una de las grandes incógnitas es quién sustituirá a Quintana en las mañanas. Según informa Algo pasa TV y ha confirmado FormulaTV, una de las propuestas sobre la mesa es Ana Terradillos. Esto no significa que Terradillos sea la elegida definitivamente, pero se está considerando seriamente. Vale la pena recordar que ella fue una de las presentadoras de 'El programa de Ana Rosa' durante la baja médica de Quintana, liderando el segmento político y compartiendo tareas con Patricia Pardo y Joaquín Prat en los diferentes segmentos del programa.

Terradillos ha sido un rostro destacado en las mañanas de Telecinco durante mucho tiempo. Sin embargo, la salida de Sonsoles Ónega a Atresmedia llevó a que Unicorn Content eligiera a Joaquín Prat como presentador de 'Ya es mediodía'. Dado que Prat seguía involucrado en la sección de crónica social de 'Ana Rosa', se decidió que Terradillos pasara a las tardes de Cuatro. Si regresara a Telecinco, aún está por verse quién se haría cargo de su programa actual.

Lo nuevo de'TardeAR'

Por el momento, se sabe muy poco sobre la propuesta de Unicorn Content para las tardes de Telecinco. La presentadora ha dejado claro que quiere que 'TardeAR' sea un infoshow, específicamente "el mejor infoshow de la televisión en España", y que no tiene la intención de replicar programas como 'Sabor a ti' o 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, sigue siendo un misterio si incluirá política, ya que inicialmente se afirmó que no sería así, pero la propia presentadora y productora ha aclarado que "no hay líneas rojas".