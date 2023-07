'El Intermedio' continuará emitiéndose en julio con motivo de las elecciones generales, pero lo hará sin El Gran Wyoming a los mandos. Antes de tomarse unas merecidas vacaciones, el presentador le concedió una entrevista a José Yélamo que se emitió el pasado sábado en 'laSexa xplica'. Una conversación en la que no dudó en referirse de forma contundente a un rostro de la competencia.

"Estamos viendo a un Sánchez desatado intentando pinchar esa burbuja que él llama 'la burbuja del antisanchismo'. ¿No va un poco tarde para pincharla?", empezó planteándole el presentador a Wyoming, que hace unos días también recibió al presidente en su plató: "Puede ser, aunque a nosotros nos ha dado unos cuantos puntos de audiencia".

"Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo. Acaba de dar una entrevista a Pablo Motos. No la vi, pero me da morbo", aseguró el invitado, que en ese mismo instante empezó a dejar una serie de recados para la presentadora de las mañanas de Telecinco: "Estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Quiero ver esa entrevista". Después de enterarse de que Sánchez visitará esta misma semana 'El programa de Ana Rosa', el humorista recordó el "rapapolvo" que le dio la periodista al líder de los socialistas hace unos días.

Wyoming asegura que la profesión periodística "Ha cambiado mucho, me acosté cuando Gabilondo era referente y me he despertado con Ana Rosa" #XplicaOrgullo pic.twitter.com/PAMEUtG90n — laSexta Xplica (@laSextaXplica) 1 de julio de 2023

Wyoming se refería a la contestación de Ana Rosa después de la entrevista de Sánchez con Jordi Évole, donde explicó que estaba acudiendo a medios de derechas "porque le habían deshumanizado".

"Entonces Ana Rosa le soltó una soflama que me encantó: 'Tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente...'. Y dije: 'Joder, está muy bien para ser un tipo al que vas a recibir'", ironizó el conductor de 'El intermedio'.

Además, en otro momento de su conversación con Yélamo, Wyoming reflexionó sobre el cambio que ha experimentado el periodismo en los últimos tiempos. "Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está", soltó en laSexta.