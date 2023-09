Ana Obregón ha vuelto a televisión. Y lo ha hecho por todo lo alto porque esta semana estará en varias cadenas en diferentes días para participar como protagonista en algunos de ellos y de colaboradora en otros.

En esta ocasión, la intérprete y celebrity comenzó su tourneé televisiva a la misma vez en Televisión Española y en Telecinco. Si bien en la cadena pública participó en el programa Lazos de Sangre para celebrar los 80 años de Julio Iglesias, en el caso de la cadena principal de Mediaset España la actriz era la protagonista de la primera entrega del programa 'El musical de tu vida', la nueva apuyesta de Telecinco para repasar la vida de los famosos a través de la música presentado por Carlos Sobera.

Ha sido durante la emisión de este espacio cuando Ana Obregón ha repasado los mejores y peores momentos de su vida y, como no podia ser de otra forma, ha hablado de la muerte de su hijo y del nacimiento de su nieta. Además, la actriz ha sido más clara que nunca sobre la importancia de la llegada de la pequeña a su vida.

“Anita es todo, he vuelto a vivir"

Al ser preguntada por la polémica que suscitó el nacimiento de su nieta por gestación subrrogada, Ana Obregón se abrió en canal con Carlos Sobera sobre este tema que causó revuelo internacional.

"Mi hijo dos semanas antes de dejarnos dijo ‘dadme un bolígrafo y un papel’. Dijo que no sabía si iba a estar aquí, y en caso de no hacerlo, quería dejar una hija o un hijo en la Tierra. Estaba muy malito y casi no podía escribir, pero dejó su última voluntad” recordó sobre el deseo expreso de Aless Lequio de convertirse en padre.

"Yo estaba en Miami y me decían que me estaban diciendo de todo y yo pensaba: ‘Pero, ¿qué tipo de madre no cumpliría la última voluntad de su hijo?. Anita es todo, he vuelto a vivir. La vida tiene un significado, y Anita es lo que me ha perdonado la vida durante estos tres últimos años”, sentenció.