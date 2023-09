El cantante Miguel Bosé, sufrió el pasado 18 de agosto un asalto armado en su casa de México. Sen el que ocho individuos irrumpieron en su casa, maniataron al cantante y a sus hijos y se llevaron joyas, relojes, dinero en efectivo y su coche.

"Miguel Bosé estaba descansando en la sala de su casa, viendo la televisión. De repente, dice que el cantante vio algunas sombras por la ventana que da al patio. Entonces, entraron ocho personas con sudadera negra. Comenzaron a gritarle cosas. Le dijeron que no se moviera, que les dijera dónde estaba el dinero. Desarmaron a un elemento de seguridad que se encontraba en la casa" reveló un importante medio de comunicación mexicano horas más tardes de que se produjera el atraco en casa del intérprete español.

Tras este complicado suceso que podría haber acabado en tragedia, Miguel Bosé ha vuelto al plató de El Hormiguero después de que hace unas semanas suspendiera su visita al mismo programa por un problema de salud y, como no podía ser de otra forma, ha hablado del atraco a punta de pistolas que vivió en México.

Sin embargo, dentro de lo traumático de la situación, Miguel Bosé ha dejado con la boca abierta a Pablo Motos al recordar la surrealista petición que le hizo uno de los atracadores mientras paseaban por la casa del cantante en busca del botín.

"Se quita la máscara y me dice: 'yo soy tu fan'"

Durante su entrevista, Bosé reveló que uno de los captores le reconoció pero lo que jamás pensó que fuera a ocurrir fue la petición que le hizo uno de ellos.

"El jefe me mira y les dice al resto: 'Chavos, este es Miguel Bosé'. Se quita la máscara y me dice: 'yo soy tu fan'. Y le dije, 'vamos a llevar por buen camino esto o se acaban los conciertos'. De repente se oye una voz por detrás que me dice, 'un selfie, un selfie'. Y el jefe dice, 'cállate pendejo'. Ahí tuve la sensación de que no iba a pasar nada", recordó divertido.