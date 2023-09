'GH VIP' compartió anoche los porcentajes ciegos de sus primeros cuatro candidatos a la expulsión: Álex Caniggia, Luca Dazi, Zeus Montiel y Karina. Pero además, el programa planteó una puja para ofrecerles la posibilidad de descubrir si eran los menos votados por el público, con un mínimo de 100 euros y un máximo de 147.000. En el caso de querer jugar, tenían que decidir cuánto dinero estaban dispuestos a apostar del premio final.

Después de que fueran pasando uno por uno por la sala, los nominados se reunieron para descubrir qué decisión habían tomado cada uno de ellos. La primera fue Karina, que optó por poner en juego 100 euros. "Si se lo descuentan a mis compañeros no quiero que les descuenten mucho", explicó la cantante.

Por su parte, Zeus no apostó nada "por el bien de todos", según comentó: "Creo que puedo seguir sin saberlo, aunque me muero por hacerlo. No he pujado porque no quiero gastar dinero de la casa". Esa misma decisión fue la que tomó Luca: "Considero que no voy a malgastar dinero del premio final que merece ganar una persona por convivir tres meses aquí". "Creo que la gracia es tener la incertidumbre de no saberlo hasta el jueves", añadió.

Álex Caniggia, el concursante más nominado por sus compañeros, resultó ser el ganador de la puja tras apostar 200 euros. "Nada, baratito", comentó entre risas el argentino antes de quedarse solo en la sala para descubrir la información por la que había pagado. En ese momento los porcentajes para expulsar estaban así: 43%, 35%, 17% y 5%.

Finalmente, el programa reveló que el 5% de los votos no correspondía a Álex, algo que el propio concursante ya se esperaba. "Me lo imaginé, era obvio", confesó en su conversación con Ion Aramendi: "Losupe desde la nominación del otro día. La gente decide si me voy o me quedo".