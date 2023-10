Ana Rosa Quintana sigue intentando afianzar 'TardeAR' a las tardes de Telecinco. La que fuera la 'reina de las mañanas' durante los últimos 18 años trabaja ahora en hacerse su hueco en las tardes con una oferta televisiva de lo más amplia, un hecho que provoca que enamorar a la audiencia sea cada vez más complicado.

Ana Rosa se ha querido rodear de infinidad de rostros conocidos para analizar diferentes temas de la actualidad y del corazón patrio y, entre esa larga lista de colaboradores, destacan rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal, Lolita, Mario Vaquerizo, El Cordobés o Xavier Sardá.

Uno de los objetivos que buscaba Quintana con esa diversificada mesa es que las opiniones fueran lo más distintas posibles y eso es lo que ha ocurrido en el último y polémico programa que ha tenido como protagonistas de una sonada bronca a la modelo Laura Sánchez y a la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

El motivo del encontronazo que han tenido ambas colaboradoras tiene que ver con el tema de la mesa, la gordofobia, y ha sido la definición de "talla normal" lo que ha desencadenado una sonada disputa entre ellas.

"Me pongo muy nerviosa con esto. ¡Tú no eres una talla normal!"

Mientras en el programa se comentaba todo lo que sufren muchas personas por culpa de la gordofobia y de la discriminación que esto supone, Berrocal compartía su experiencia por la que tuvo que ponerse en manos de profesionales. "Yo he tenido obesidad diagnosticada, pesaba 97 kilos y pasar de ahí a sobrepeso me ha costado muchísimo. He perdido 27 kilos en tres años" dijo la modista.

En ese momento, Ana Rosa le preguntaba a Laura Sánchez que cómo es trabajar en la moda con una "talla normal" a lo que la modelo respondía desatando una polémica. "¿Tener una talla normal qué es? Porque yo tengo una talla normal" a lo que Vicky Martín Berrocal le espetaba un "no, perdona, no tienes una talla normal. Ella mide 1,80 y tiene una talla 36 o 38. ¿Eso es una talla normal? Será para ti. Para mí, mi talla normal es una 40. Es que me pongo muy nerviosa con esto, porque tú no eres una talla normal".

Laura, muy molesta le repreguntaba si ella con su talla 34/36 era "anormal" y la modista le aseguraba que "no digas que una talla normal es una 36 y 34. Entonces las señoras que están en su casa se van a mirar al espejo y nunca se van a gustar. Ese es el problema"