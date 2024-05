Kirian desecha el 'otro fútbol' para sepultar la gran depresión de la UD Las Palmas: "Hay que matar los partidos teniendo el balón y no pegando patadones"

Urticaria al fútbol más primitivo. Las patadas y los patadones no figuran en el credo de Kirian Brazalete Rodríguez. En plena 'desconexión total' de la UD Las Palmas -seis derrotas consecutivas, un gol a favor en los útimos 473 minutos y una victoria en doce jornadas-, el capitán del cuadro grancanario descarta aplicar el 'otro fútbol', el más oscuro, para poner freno a la sangría que ya resulta histórica -desde la campaña 1959-60- no se caía de forma consecutiva con seis bofetones-.

"Que que te digo, que sí, que no...Al final somos así; hace seis meses estabas todo el día que 'buenos son' y ahora que no pegamos patadas y somos malos. Antes tampoco lo hacíamos, todo es cuestión de resultados, de dinámicas. Por eso ahora te quedas con ese pensamiento; bajo nuestra idea, creo que deberíamos matarlos más teniendo el balón que pegando patadas o patadones hacia arriba. No será nuestra fuerte, ya te lo digo yo; vas al entreno y no le voy a pegar una patada a nadie".

El sábado llega una nueva ocasión para escapar de este ciclo tenebroso ante la Real Sociedad (13.00 horas, DAZN) en el Reale Arena. Kirian reclama volver al "fútbol puro", a las raíces de una UD que maravilló en el primer tramo de la competición. Además, asegura al "100 %" que vestirá de amarillo el próximo curso, a pesar de que figura en el radar de varios equipos de la máxima categoría, entre ellos la Real Sociedad.

"Por mi parte, te aseguro al 100% que estaré aquí. Tengo cuatro años más de contrato y estoy a media hora de mi casa en avión y de mi familia, que al final la necesito mucho", concreta el pichichi de los amarillos con seis dianas.

Kirian, en acción durante el último entreno antes del UD-Girona. / laprovincia.es

Sobre los picos de forma y rendimiento de la UD, aclara que "no hemos sido un equipo bipolar, pero sí en cuanto a resultados". "La esencia del equipo, por su forma de jugar, tiene el mismo fútbol, es ese fútbol puro (...) Yo no cambiaría nada nuestro fútbol. Firmaría cada año llegar estar a estas alturas en una situación similar [sobre los once puntos sobre el descenso]. Somos un recién ascendido con el presupuesto más bajo de la categoría. Nuestro objetivo claro es la salvación e intentar que este club sea de Primera. Y eso no pasa por un año salvarse o llegar a Europa, sino por estar cinco temporadas al menos en Primera División".

Reconoce una sensación de bloqueo por no alcanzar los 40 puntos. La barrera mágica de la salvación. "Parece que estamos chocando contra esa barrera". En relación a si el descenso está muy barato o al amplio margen de once puntos sobre el pozo, como elemento de relajación, asegura que las 37 unidades no cayeron del cielo. "Los puntos que tenemos es porque nos lo hemos ganado. Nadie nos los ha regalado".