Paulino habla de la fuga de Kirian, Moleiro y Herzog: "En Tenerife, están contentos, de allí han salido los mejores jugadores de la década"

Acuerdo desde la Fundación del CD Tenerife con el Femenino del Puertos. Captar talento femenino en Gran Canaria con el escudo del CD Tenerife. Desembarcan con fuerza.

La apuesta por la igualdad es decidida en nuestra sociedad y en ahora con la Escuela de Fútbol Puertos de Las Palmas contamos con una relación histórica, muy positiva y satisfactoria, tanto en la promoción como en el apoyo del fútbol base masculino. Además, y en este caso los responsables del Puertos han planteado la colaboracion con la Fundación del CD Tenerife para crear el área de Fútbol Femenino. El CD Tenerife atesora una experiencia importante, contamos con cinco equipos en todas las categorías femeninas y de lo que se trata es de apoyarnos. Apoyarnos y fortalecer la práctica del fútbol femenino desde esta entidad al Puertos.

Firma del convenio de colaboración de la Fundación del CD Tenerife con el Puertos. / José Carlos Guerra

Una lástima que la UD Las Palmas no tenga sección Femenino. ¿Confía en que se animen?

Todo se andará...Pero le recuerdo que con la UD Las Palmas trabajamos codo con codo, nos une una gran relación y estamos en un proyecto apasionante. Lo hacemos de forma conjunta con la Fundación UD Las Palmas, Fundación del CD Tenerife y el Gobierno autonómico en el llamado Proyecto Disafio, está orientado al trabajo y a la integración de personas con discapacidad desde el fútbol. El deporte como vehículo integrador. Dos escudos de la mano. Un proyecto tan ilusionante y tan grande en todos los sentidos que se trata de unir las dos islas. Además, estamos trabajando unidos en otro proyecto de trabajo con los mayores. Buscar y potenciar la atención a los mayores desde el fútbol como patrón vital.

¿Ya se les pasó el cabreo por la fuga de talentos de Tenerife como los Pedri, Kirian, Moleiro o Juanma Herzog, que terminaron por vestir de amarillo? La UD pesca bien a la sombra del Teide.

- No sabía que estábamos cabreados...

- La afición del Tenerife se preguntará, ¿pero qué está haciendo Paulino si la UD nos sustrae jugadores de talla internacional?

En Tenerife, la afición está muy contenta, toda la gente, porque de allí han salido los mejores jugadores canarios de la última década.

Buen titular, pero visten de amarillo.

Efectivamente, pero de aquí nos hemos llevado a Jesús, que espero que sea un magnífico banda que ya está llamando a la puerta.

Se abre la veda, ustedes ficha en Gran Canaria y la UD seguirá haciéndolo en Tenerife. Ganará el más ingenioso.

El fútbol canario tiene cantidad y calidad de jugadores y aquí lo que se trata es que tengamos dos equipos en Primera. Que la UD pueda mantener la categoría y mejorar la clasificación de cara al próximo año. Que el próximo año nos podamos encontrar en Primera División. Es bueno para Las Palmas, para Tenerife y para Canarias.

¿Cómo analiza la crisis de la UD y usted qué haría con Pimienta?

Sería un error evaluar el trabajo de Pimienta y de la plantilla por los últimos siete resultados, tenemos que verlo en la globalidad de la temporada. Nadie pensaba que a estas alturas, a falta de seis jornadas, la UD estaría fuera de peligro. La temporada ha ido muy bien, pero ya le digo que se han encadenado una serie de malos resultados. Ha recuperado y revitalizado esa opinión que se tenía en la Península de lo que era el fútbol canario. La UD, que ha practicado junto con el Girona, el mejor fútbol de esta temporada. Este borrón de los últimos 7 partidos no puede afectar a la globalidad de una temporada.

¿Qué opina de la respuesta del hermano de Pedri en la defensa de las críticas por su vida nocturna?

No conozco ese asunto en profundidad para opinar, pero Pedro ha demostrado que es una persona íntegra, un gran deportista y debemos quedarnos con eso. La rumorología no está contrastada. Me quedo con la opinión que hay como deportista, es un tipo excepcional, junto con Silva. Son dos jugadores de rango mundial y ejemplares.

¿Seguirá Garitano? Bueno, tiene contrato hasta junio de 2025.

Usted ha hecho la pregunta y la respuesta. Tiene contrato y los contratos están para cumplirlos. Cuando se vencen, pues se habla y si a las dos partes les interesa, pues se renueva. Y si no, pues se habla de otra cosa. Garitano es un caballero y un señor. Trabaja, como es su obligación, para dejar al equipo lo más arriba posible.