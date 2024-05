Bartra reaviva la polémica del VAR en el UD Las Palmas - Betis

No jugó ni un minuto contra la UD Las Palmas. Tampoco viajó a Gran Canaria. Pero el jugador del Betis, Marc Bartra, ha encendido las redes sociales al pronunciarse sobre el supuesto penalti que reclamó el conjunto verdiblanco pero desde el VAR lo denegaron. Por su parte, en la primera mitad el conjunto dirigido por García Pimienta y se le fue rechazado.

El encuentro no estuvo exento de controversia. La UD Las Palmas se queda a un punto de la salvación matemática y al Betis aún dependiendo de sus propias fuerzas para asegurar la sexta posición que da acceso a la Europa League. Con el marcador empatado a 2-2 y el partido completamente abierto.

Corría el minuto 73 cuando Nabil Fekir ejecutó una falta directa desde la frontal, poniendo en serios aprietos al guardameta Álvaro Valles, quien finalmente logró despejar el peligro en dos tiempos. Sin embargo, desde el VAR, De Burgos Bengoetxea alertó a Iglesias Villanueva sobre un posible penalti. Las imágenes mostraban a Álex Suárez, que al saltar en la barrera, tocó el balón con la mano, desviando su trayectoria. Pese a esto, el árbitro gallego revisó la jugada en el monitor instalado a pie de campo y no decretó la pena máxima, argumentando que Suárez estaba recogiendo su brazo en el momento del impacto. Esta decisión consolidó al Betis como el equipo más perjudicado por las intervenciones del VAR en las que el árbitro mantuvo su decisión inicial, según @LaLigaenDirecto.

Después del encuentro, Ayoze Pérez se refirió a esta acción crucial que pudo haber significado el 2-3 para su equipo, expresando el sentir del vestuario verdiblanco. "No la he visto, pero los compañeros de banquillo me dicen que es una mano clara. Eso es lo que me han transmitido. Habría sido un penalti en un momento clave", declaró el delantero.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, adoptó una postura más mesurada y evitó comentar sobre la decisión del árbitro. "Hay un árbitro que la tiene que ver y un VAR que lo llama. Al VAR le pareció que era penalti, pero el árbitro opinó que no era", se limitó a decir el técnico chileno.

"Mano clarísima dentro del área que además desvía la trayectoria del balón que iba hacia portería. Las imágenes son clarísimas y aún más a cámara lenta cuando el VAR avisa de posible penalti. ¿Alguien me puede explicar por qué no se ha pitado penalti? No entiendo nada", escribió el defensor que está lesionado en sus redes sociales.

Por otro lado, el equipo canario también reclamó un penalti en los últimos instantes del primer tiempo, cuando el marcador estaba 1-1. Aitor Ruibal, que ya tenía una tarjeta amarilla, disputó un balón en el área con Sandro y el delantero de la UD Las Palmas cayó al suelo, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron que el contacto fuera suficiente para decretar falta.