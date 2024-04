La UD pierde seis partidos seguidos 64 años después

El contexto histórico de un socavón. Seis bofetones consecutivos en el ático del balón 64 años después. La UD de García Pimienta sufrió ayer ante el Girona la sexta derrota consecutiva en esta edición liguera 23-24 –los amarillos cayeron ante el Athletic Club de Bilbao (0-2), el colista Almería (0-1), FC Barcelona (1-0), Sevilla CF (0-2), Celta de Vigo (4-1) y los gironins (0-2)–. El último precedente de una depresión de este calibre data del 17 de enero de 1960, cuando los amarillos cayeron (3-2) ante el Sevilla en el Pizjuán. Dirigidos por Marcel Domingo, la UD perdió ante la Real Sociedad (6-0), Osasuna (2-4), Real Madrid (2-0), Atlético de Madrid (3-0), Real Betis Balompié (1-2) y la citada ante la formación hispalense. El cuadro isleño estiró su caída hasta alcanzar las once derrotas consecutivas –cinco traspiés más– y al preparador Marcel Domingo fue despedido (tras la 20ª jornada). Llegó un histórico como Luis Molowny Arbelo, pero no pudo evitar el descenso –acabaron colistas de la máxima con cinco victorias, tres empates, 22 derrotas, 24 goles y 77 en contra–. Esa secuencia macabra de once derrotas consecutivas, del 13 de diciembre de 1959 al 21 de febrero de 1960, es la peor en las 35 temporadas de la UD en Primera.

Pendientes del Cádiz-Mallorca

El cuadro isleño encadena nueve jornadas sin ganar –las seis derrotas consecutivas, más la goleada encajada ante el Atlético en el Cívitas Metropolitano (5-0) y dos empates ante Osasuna (1-1) y Getafe (3-3)– y solo suma una victoria en las últimas doce fechas. En el calendario pío pío, dos salidas consecutivas al Reale Arena ante la Real Sociedad (sábado 4 de mayo) y a San Moix (sábado 11 de mayo). El Betis se cita con la UD en el Gran Canaria el jueves 16 de mayo y luego toca medirse al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (19 de mayo). El campeonato se cierra en Siete Palmas ante el Deportivo Alavés, curiosamente el mismo equipo con el que se cerró la temporada 22-23 y que brindó el séptimo ascenso a la máxima categoría –se logró el 27-M con un 0-0 lo que permitió a los de Pimienta subir directos y como segundos clasificados–.

La UD pierde un puesto con la victoria del Deportivo Alavés ante el Celta de Vigo (3-0) y ahora ocupa la 14ª posición con 37 unidades cuando restan cinco pulsos. Esta tarde se disputa el Cádiz-Mallorca, que es una duelo clave en la lucha por eludir el descenso (13.00 horas). Con el Almería ya descendido, el Granada, penúltimo, puede bajar hoy de forma matemática (recibe a Osasuna en el estadio de Los Cármenes, 15.15 horas).

La caída libre de Las Palmas es incontestable: baja de la octava a la 14ª posición

La tercera plaza de descenso la ocupa el Cádiz CF (25 puntos), que tiene Mallorca y Real Madrid en el Bernabéu en el horizonte. Un triunfo del bloque de Mauricio Pellegrino aprieta de forma importante la lucha para eludir el pozo. Los andaluces, si suman la quinta victoria del curso, se quedan a tres del Celta (31) y el propio Mallorca (31) con cinco jornadas pendientes en mayo. La secuencia diabólica de seis derrotas consecutivas deja a la UD en la 14ª plaza 25 jornadas después –fue en la octava fecha tras batir al Celta de Vigo, el pasado 2 de octubre–.

El pasado 20 de enero, tras tomar Vallecas (0-2), en la última victoria lejos de Gran Canaria, el cuadro de Pimienta era octavo (el techo en esta campaña). Ahora, tras perder ante el Girona, se pierden seis puestos en la tabla (bajan a la 14ª posición). Con 41 tantos encajados, los amarillos ocupan la 12ª posición en la tabla del rigor defensivo. El 17 de febrero, antes de medirse al Atlético de Madrid en el Metropolitano y sucumbir (5-0), la UD era el segundo menos batido de la competición (20 tantos en contra, 24 duelos). Solo el Madrid lucía mejores datos defensivos. Ahora la cosa cambia y Valles sigue cayendo en la lucha por el Zamora. Seis derrotas seguidas y la sombra de Marcel Domingo y Molowny. Para clonar el vía crucis de Pimi hay que viajar a 1960.

