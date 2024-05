García Pimienta guarda silencio sobre el interés del Mallorca en ficharle: "No es importante ahora"

Silencio ante el interés real del RCD Mallorca en ficharle. Xavi García Pimienta no lo confirma, pero tampoco lo desmiente. Tuvo la oportunidad de elegir cuando fue cuestionado por ello en la previa del partido que enfrentara a la UD precisamente con el cuadro balear en Son Moix. "Lo único que te puedo decir es que estoy centrado al 100% en el partido de mañana. Todo lo demás no es importante ahora", sentenció el técnico amarillo. Seguramente mañana aclare algo más.

Al hilo de su continuidad en el banquillo de la UD, el técnico, preguntado por si consideraba que la dirección deportiva comandada por Luis Helguera tendría que fichar mucho de cara a la temporada que viene, o si le valdría con lo que tiene para volver a lograr la permanencia, pese a que sólo utiliza un núcleo de 13 o 14 jugadores de los 26 de que dispone, se desató en elogios a los futbolistas pese a la incongruencia que supone el hecho de que no cuente con casi la mitad.

"Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, es la que me pusieron encima de la mesa al principio y yo la acepté. Estoy contento por la actitud de todos los jugadores. Estoy muy contento porque todo el mundo está dando su máximo nivel y ahora lo más importante es conseguir la permanencia lo antes posible, que todavía nos falta, y pensar ya en acabar la temporada de la mejor manera posible porque la afición se lo merece. De cara a la temporada que viene hay tiempo para pensar". Está por ver si lo hará en modo amarillo o en modo bermellón.

García Pimienta, en la banda del Real Arena. / Lof

Por lo demás, lo más destacado de la comparecencia del García Pimienta fue el anuncio de la baja de Sinkgraven por "un problema en el isquio" que en principio no es grave, pero que dejará al neerlandés sin volver a jugar porque el campeonato concluye en nueve días. Así, el barcelonés deberá buscar una solución de urgencia para el lateral izquierdo ante la ausencia también de Sergi Cardona, en su caso por sanción. "Tenemos a Benito, alguien que pueda jugar a pierna cambiada como Lemos, como Julián (Araujo)... Estamos dándole vueltas a esa situación", dijo.

El partido

El técnico amarillo también se refirió al duelo de Palma. "Va a ser muy competido. Vamos a tener que ser nosotros cuando tengamos el balón, pero cuando no lo tengamos tenemos que ser contundentes, ganar muchos duelos, segundas acciones, estar atentos, vivir el partido en todo momento. Es un partido de máxima exigencia, sobre todo en los duelos. Esto es lo que nos está pasando. No hablo de que no tengamos predisposición, pero sí tenemos que estar muy concentrados porque ellos son muy fuertes", comentó.

Xavi García Pimienta, en la previa del duelo con el Girona. / José Pérez Curbelo

En cuanto a su percepción personal del curso, García Pimienta, en medio de su reflexión, recordó que él vio venir esta situación. "Yo soy un novato de la categoría. He luchado mucho para estar aquí. Sabía de la exigencia. Recuerdo cuando ganamos el partido contra el Valencia que se hablaba de cotas mayores... Yo tenía muy claro cuál era el objetivo del equipo, sabía que por desgracia iba a venir una mala racha, pero no me la imaginaba tan grande, y esta es la dificultad de esta Liga. Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras virtudes (..). Para mí es un aprendizaje continuo", explicó.