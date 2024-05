No todo es culpa de Pimienta: los riesgos del proyecto 'low-cost' de Helguera y el revulsivo cero de seis fichajes

Radiografía del hundimiento bajo el prisma de los despachos. Deriva de la UD pimientista con un rol testimonial de gran parte de las adquisiciones made in Luis Helguera. El ‘no hay para más’ del preparador barcelonés, que desveló tras caer ante el Sevilla, el pasado 14 de abril, no deja de convertirse en una reivindación a su tarea en toda regla.

Con 37 puntos a falta de cuatro jornadas para el cierre liguero, la salvación está garantizada. Una victoria el sábado ante el RCD Mallorca en Son Moix (13.00 horas, DAZN) la certifica de forma matemática. Puede valer el empate, incluso la derrota, si el Cádiz CF, que marca el descenso, no gana al Getafe el domingo en el Nuevo Mirandilla (13.00 horas).

Huérfanos del liderazgo de Viera y con Pimienta señalado, cabe lucir más amplitud de miras.

El cuadro grancanario encadena diez jornadas sin ganar. Además, van siete derrotas consecutivas. En ese tramo de diez contiendas (30 puntos), solo dos unidades en el casillero pío pío. De Máximo Perrone a Campaña, siete de las diez contrataciones, han pasado de puntillas en esta dinámica infernal. Arrastrados por el descenso del nivel competitivo de la caseta, generan dudas en su rendimiento. Es como si Pimienta tampoco tuviese para más. El técnico de la UD ha fundamentado su trabajo en su confianza ciega en la primera línea. La caballería pimientista. En ella, figuran trece futbolistas de los 28 del plantel -las 25 licencias profesionales más Julián Araujo, así como los canteranos Herzog e Iñaki-. La legión de los mosqueteros con más de 1.300 minutos. La conforman: Álvaro Valles: (2.904’), Kirian Rodríguez (2.856’), Mika Mármol (2.821’), Sergi Cardona (2.636’), Javi Muñoz (2.378’), Munir El Haddadi: (2.327’), Álex Suárez (2.300’), Saúl Coco (1.933’), Máximo Perrone (1.621’), Marvin Park (1.588’), Sandro Ramírez (1.571’), Enzo Loiodice (1.550’), Moleiro (1.498’) y el lateral Julián Araujo (1.316’).

Entre los más utilizados tras 34 jornadas, figuran cinco de las diez contrataciones -Mika, Muñoz, Munir, Perrone y Araujo-. Los otros cinco fichajes, aparecen incrustados en la relación B de la caseta: Sory Kaba (657’), Singraven (375’), Aarón Escandell (152’), Cristian Herrera (149’) y Campaña (121’). Luego figuran rostros conocidos con recorrido en el club como Marc Cardona (619’), Pejiño (497’), Benito Ramírez (291’), Juanma Herzog (291’), Álvaro Lemos (193’), Eric Curbelo (90’), Mfulu (77’), Fabio (42’) y el jugador del filial Iñaki (4’).

La hora del oxígeno

Si ponemos el foco en las últimas diez jornadas -ver gráfico sobre estas líneas-, las contrataciones no se han vestido de ángeles salvadores en busca de la victoria de la dignidad. El cansancio acumulado, la pérdida de confianza...Hay múltiples factores. El que resulta inapelable es el cronómetro. Perrone, irregular, solo se queda en 462 minutos de los 900 de la citada ráfaga que se inició en el Cívitas Metropolitano (5-0) hasta el séptimo descalabro consecutivo en el Reale Arena (2-0). Araujo (320’), que estuvo lesionado, Sinkgraven (163’), alternativa fallida de Sergi Cardona, Kaba (63’), negado, Cristian Herrera (0’) o Campaña (121’) no han terminado de explotar. No fueron soluciones lumínicas y futbolísticas al ciclo de tinieblas.

En ese tramo de diez contiendas, Aarón debutó en LaLiga de amarillo y poco pudo hacer en las derrotas ante el Barça en el Estadio Olímpico (1-0) o ante el Sevilla en el Gran Canaria. Valles es la apuesta de Pimienta y el valenciano se ha visto obligado a aceptar su rol secundario. El Superman de La Rinconada, por su parte, desde el paso por la fortaleza colchonera, ha recibido 20 de los 23 tantos encajados -los otros tres los recibió Aarón Escandell-.

Cero cambios en la portería y en el costado zurdo, ante un Sergi Cardona que no seguirá de amarillo, el remedio fue Sinkgraven -que comenzó la temporada precisamente ante el Mallorca de inicio luego se lesionó en Mestalla-. El ex del Ajax y Bayer Leverkusen encadena dos titularidades ante Girona y Real Sociedad. No terminó ningún partido. Ante los de Míchel, fue retirado en el 63’ por golpe en su mano. En el Reale Arena, fue sometido por Becker y salió en la foto de los dos tantos donostiarras. En ambas ocasiones, Pimienta se vio forzado a volver con Sergi Cardona. No le quedaba otra.

Por la derecha, Araujo estuvo de baja por su rotura muscular con México. En el flanco ofensivo, Kaba únicamente jugó ante el Celta de Vigo de inicio en este tramo de diez jornadas aciaga. Disputó una hora de partido y no ha vuelto a pisar el césped. En lo referente al estilete Cristian Herrera, que acaba contrato y no seguirá, no existe. Cero minutos en los últimos 900.

Campaña, que era una opción irrenunciable para la dirección deportiva, suma 121’. Gozó de minutos ante Osasuna (13’) y Geta (31’). Fue titular ante el Athletic (56’) y se apagó la luz. Tres partidos sin protagonismo, uno por lesión. De indiscutible como pivote al silencio. Con Fabio (42’) y Nuke (77’) denostados, Campaña parecía un recambio de lujo para Kirian, Enzo o Javi. Tanto de pivote como de interior. Pero no da señales.

Munir (518’) en las últimas diez jornadas luce un gol y una asistencia. El mal de pólvora, un tanto de Herzog en siete jornadas, devora la opción preferencia de Pimi -ejecutor con más rodaje con tres dianas en 2.327’, uno cada 775’-.

Quizás la responsabilidad no sea de Pimienta. Puede que haga más de lo exigible. La UD invirtió 29 millones con un margen de 33,7 -no lo empleó todo-. El Alavés, salvado, tiró de 31. Los amarillos, con 29, obraron un milagro.

El estratega barcelonés ya lo avanzó. «Somos los que somos. Nos cuesta mucho hacer gol. No es culpa de nadie, de una persona en concreto, es de todos. Cuando estamos a nuestro máximo nivel, al límite, no les puedo pedir más». Falta gasolina, faltan recambios. ¿Se podía hacer más con 29 millones? Parece difícil. El Almería bajó con un gasto de 64 kilos. Helguera no acepta preguntas en las presentaciones (10). Pimienta sí, y reconoce los límites de este milagro.

Los fichajes de la UD

Aportación en 34 jornadas

Mika: 2.821 minutos / 0 goles / 1 asis.

Muñoz: 2.378’ / 2 goles / 3 asistencias

Munir: 2.327’ / 3 goles / 2 asistencias

Perrone: 1.621’ / 0 goles / 0 asistencias

Julián Araujo: 1.316’ / 1 gol / 0 asistencias

Kaba: 657’ / 1 gol / 1 asistencia

Singraven: 375’ / 0 goles / 0 asistencias

Aarón: 152’

Herrera: 149’ / 1 gol / 0 asistencias

Campaña: 121’ / 0 goles / 0 asistencias

Últimas diez jornadas sin ganar

Mika: 881 minutos / 0 goles / 1 asistencia

Muñoz: 690 minutos / 0 goles / 1 asist.

Munir: 518 minutos / 1 gol / 1 asist.

Perrone: 462 minutos / 0 goles / 0 asist.

Araujo: 320 minutos / 0 goles / 0 asist.

Kaba: 63 minutos / 0 goles / 0 asist.

Singraven: 146 minutos / 0 g. / 0 asist.

Aarón: 152 minutos

C. Herrera: 0’ / 0 goles / 0 asistencias

Campaña: 121’ / 0 goles / 0 asistencias

Puntuaciones y techo salarial

14. Las Palmas 37 puntos / 33,7 millones

15. Celta 34 puntos / 81,8 millones

16. Rayo 34 puntos / 51,5 millones

17. Mallorca 32 puntos / 60,9 millones

18. Cádiz 26 puntos / 49,4 millones

19. Granada 21 puntos / 62,6 millones

20. Almería 17 puntos / 64,8 millones