El diagnóstico de Ramírez: "Hay que celebrarlo como un ascenso, ante el Alavés la fiesta durará muchas horas"

Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas, analizó orgulloso y visiblemente emocionado la conquista de la permanencia, en la penúltima jornada ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla. Reclama celebrarlo como "un ascenso" y advierte que este sábado ante el Deportivo Alavés habrá un fiestón (desde las 20.00 horas). "Estoy satisfecho y esto tiene que sabernos a ascenso. Hace mucho estábamos tranquilos, pero con el paso de las jornadas, nos dejábamos puntos y algunos se pusieron nerviosos. Finalmente, reinó la calma. Esta semana era la semana clave y lo hemos logrado".

Se le cuestionó por esos momentos críticos, por la situación de las 13 jornadas sin ganar -con esta secuencia se concluye el campeonato-.

"Cuando escuchabas en enero que habían muchas voces que la UD por obligación debía meterse en Europa, pues esas voces no eran conscientes de lo difícil que era lograr la permanencia. Cuando tienes el presupuesto más bajo, no eres el más listo. Eres consciente de que con este presupuesto, te va a pasar un Sevilla, un Villarreal, un Osasuna. Teníamos que estar fuertes y conseguir la salvación. Con los jugadores que teníamos, pues sabíamos lo que podíamos dar, estábamos deseando llegar a los 39 puntos o 40 puntos. Estábamos en el camino. Pero no olviden que caen equipos [pierde la categoría] que nos triplican en presupuesto como Almería o Granada. Bajan tres equipos con más presupuesto que el de la UD Las Palmas, con mejor plantilla, con mejores jugadores...".

Además, incide que la fe en el cuerpo técnico liderado por Pimienta, era incuestionable. No se dudó de la figura del barcelonés. "Hemos creído en el cuerpo técnico, hubieron voces críticas, pero nos hemos mantenido al margen. Que sigan...teníamos que dirigir la entidad. Nosotros estamos todo el día junto a ellos y sabemos cómo trabaja y cómo se entrena. Al final apostamos y nos salió bien".

Fiestón en la previa del UD-Alavés

En último término, Ramírez se emocionó al hablar de la importancia de la afición amarilla en este curso de la consolidación en la máxima categoría. "La afición es una parte muy importante, en los últimos meses con la permanencia y el ascenso, se han consogrado como el jugador número 12", realzó en los medios oficiales.

Para el principal ejecutivo, la afición de la UD es "la mejor de España". "Su ayuda fue fundamental, aún en los instantes más difíciles para no caer al abismo. El aliento de al afición fue crucial para que el equipo no bajase los brazos. El domingo habrá una fiesta con una fan zone a lo grande. Una fiesta que durará bastantes horas, hay que celebrarlo como un ascenso. Quiero agradecer a la gente que han estado conmigo, a mi familia, a mis amigos que han sido meses muy duros por la parte deportiva y por la parte personal". "Estoy muy emocionado, tienes que llevar los nervios por dentro, debes comportarte porque estás en un palco. Ahora toca a disfrutar, disfrutar y disfrutar".