Pimienta: «Hay que sentarse con el club, hablar y decidir lo mejor»

Todavía no se pronuncia García Pimienta sobre su posible continuidad o no al frente del banquillo de la UD la próxima temporada. Volvió a declinar la opción de dar una respuesta a pesar de que había transmitido en numerosas ocasiones en el pasado que hablaría cuando el equipo hubiera conseguido el objetivo de la permanencia en Primera. Bien, ya se consiguió ayer en Cádiz con el empate, pero el catalán primero prefiere «celebrar muchísimo» la salvación y aplazó a la próxima semana la negociación sobre si continúa en Las Palmas o no. «Hay que sentarse con el club y entre las dos partes hablar y decidir qué es lo mejor», reiteró en dos ocasiones ayer el catalán al ser cuestionado sobre su futuro.

En la misma línea festiva que transmitió el presidente Miguel Ángel Ramírez que se producirá el domingo en el Estadio de Gran Canaria, el entrenador catalán quiere paladear el último partido liguero con dulzura y jolgorio. «Vamos a celebrar mucho esta permanencia. Lo dije. Es exactamente igual que el ascenso de la anterior temporada porque las dos cosas nos permite estar la temporada siguiente en Primera División. Vamos a celebrar muchísimo y la semana que viene tenemos tiempo para hablar de ello», contestó a la pregunta sobre qué pasos iba a tomar para abrir ese proceso de negociación de su futuro.

En cuanto a la lectura del partido, García Pimienta se mostró orgulloso sobre el trabajo de su equipo ayer en el Nuevo Mirandilla: «El equipo ha sido solidario y defendió muy bien en todo momento. Hemos tenido cerca el 0-1 especialmente con el partido estaba roto. Cuando han expulsado a Víctor Chust han tenido que dar un paso adelante arriesgando todavía más y se han generado esas ocasiones en su portería. Como no hemos sido capaces de materializarlo podía haber pasado cualquier cosa. Si lo hubiéramos conseguido seguramente se hubiera acabado, pero el Cádiz estaba dentro del partido», analizó el catalán sobre el papel de la UD y las ocasiones falladas en el tramo final.

«Es mi mayor éxito deportivo» García Pimienta, que igualó ayer a Vicente Dauder como el noveno entrenador con mayor número de partidos entrenados a la UD con 104 y le superará el domingo frente al Alavés, admitió ayer que era el mayor éxito deportivo de su carrera, no sólo como técnico sino también como jugador. «Sin duda es mi mayor éxito . El club me contrató para una cosa concreta con una forma de jugar y para conseguir resultados. La primera temporada no nos dio para el ascenso, sí para jugar la promoción después de unas temporadas con el equipo en Segunda sin hacerlo, pero construyendo unos cimientos muy sólidos para que la pasada temporada se consiguiera el ascenso de forma directa. El paso siguiente era conseguir la permanencia para ver si es posible estar muchas temporadas en Primera. Creo que es un club de Primera». | P. F.

