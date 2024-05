Coco y el rostro de funeral de 'Pimi' en el Reale: "Me preocuparía si el míster no tuviese mala cara tras una derrota; tiene ganas de revertir esto"

Un capote a Pimienta. El aliento de Saúl Coco al estratega del que todos hablan. El central lanzaroteño, en una oratoria impecable, hizo autocrítica, que ya es noticia, en sala de prensa y desveló el estado de las negociaciones de su ampliación contractual.

Suspira por batir al Mallorca este sábado para ver la luz tras encadenar diez jornadas sin victorias (con siete derrotas consecutivas). Una situación que ya transciende de la renovación de Pimienta y salpica a Luis Helguera.

Coco, en el once incial de la UD, ante el Girona, en el último partido en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

Tras la última derrota ante la Real Sociedad en el Reale Arena, el rostro de Pimienta era la noticia. Parecía el de un gladiador superado. Coco le lanzó un capote, sin dar porcentajes de la continuidad del barcelonés -cuyo futuro se decide al término de la última jornada ante el Alavés, desde el 26 de mayo-. "Como aficionado me preocuparía si el entrenador no tuviese mala cara después de una derrota y de ver que no terminan de salir las cosas al equipo. Estará jodido como todos, pero el míster es el primero que tiene energía y ganas de revertir la situación. Al míster lo veo bien y, como él dice, con ganas de evadirnos del ruido mediático que se está generando. Y con ganas de revertir la situación y cambiar estas sensaciones".

El central lanzaroteño Saúl Coco pugna con el delantero croata de Osasuna Budimir, en el Estadio de El Sadar, el pasado noviembre, en el pulso de la primera vuelta. | | J. DIGES / EFE / Paco Cabrera

Con contrato hasta junio de 2025, admite que hay negociaciones abiertas para ampliar y seguir los pasos de Kirian Rodríguez -atado hasta 2028-. "Me queda una temporada más y estoy tranquilo. Sé que el club está contento conmigo y saben también que estoy contento aquí. A partir de ahí todo el tema de la renovación lo llevan mis agentes. Soy el primero además en saldar el tema, porque al menos durante la temporada no quiero saber nada; prefiero mantenerme al margen. Ya hablarán entre ellos para tratar de llegar a un acuerdo". Confía en seguir, a pesar de figurar en las agendas de equipos de relieve del panorama internacional.

Final digno en Son Moix

Mallorca versus UD, el duelo del miedo. Dos rivales heridos y sumergidos en sus particulares vía crucis. "Va a ser un partido muy complicado. Además de lo futbolístico, el encuentro tendrá un gran componente emocional. Ellos están también en una situación comprometida. Y porque los dos equipos no hemos terminado de sellar la permanencia". Y explotó el orador implacable. Coco for president. "A nivel individual hago un análisis condicionado a lo colectivo. Siempre que te encuentras en esta situación de racha no estás bien del todo. Porque puedes sentir impotencia e intranquilidad; algo de frustración. Pero de esta situación vamos a salir, estamos convencidos de que lograremos alcanzar la tranquilidad (...) Nos sentimos evidentemente autocríticos con el objetivo de mejorar cosas en nuestro juego". Para rematar que "tenemos que mirarnos al ombligo".