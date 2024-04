Pimienta, sin tapujos sobre la expulsión de Coco: "No era ni falta"

ANÁLISIS DEL PARTIDO

Mucho orgullo por estos jugadores. Jugar con el Sevilla tanto tiempo con una expulsión que no es ni falta. Hemos sometido al rival, aunque ellos tuvieron oportunidades en la primera parte como no podía ser de otra forma obvio. Nos ha penalizado los pequeños detalles. Aun así no hemos tenido ocasiones claras de gol. Estamos orgullosísimos del trabajo del equipo.

VALORACIÓN DEL ÁRBITRO

Él dice que considera una vez visto en el VAR que es ocasión manifiesta de gol. Yo no lo veo. Saca tarjeta amarilla y después rectifica. Para mí no es ni falta. La de Valles el otro día no había ninguna duda. Hoy Gudelj intenta dejar el pie para chocar. No soy ninguna persona que me excuse. Jugar tanto tiempo contra el Sevilla con uno menos condiciona.

GOL AL FILO DE LA PRIMERA PARTE. GENERAR PELIGRO EN LA SEGUNDA

Diferenciamos el partido de hoy con el de Barcelona. El otro día era más difícil. Somos lo que somos. Tenemos una personalidad increíble. Nos cuesta generar mucho gol y el día del Almería tampoco marcamos. El gol y generar es responsabilidad de todos. Cuando estamos a nuestro máximo nivel no puedo pedir más a los chicos. Nos falta esa efectividad y no podemos conceder tanto atrás. No no está dando.

¿HA PERJUDICADO LA FALTA DE AMBICIÓN POR UN RETO MAYOR?

Creo que no. Salvo el partido del Atlético de Madrid creo que el equipo ha competido de la mejor manera. Analizo todos los partidos y creo que no le falta mordiente.