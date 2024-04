«Si pitan esos penaltis, pues habrá diez en cada partido»

Mejoría en relación al desastre de Vigo y un juez vestido de protagonista. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD, puso en valor la puesta en escena de sus jugadores ante el Girona, a pesar de la pésima dinámica. Lamenta la falta de contundencia en las dos áreas y cuestiona al criterio del colegiado Figueroa Vázquez.

«Diferenciando la segunda parte de Vigo, que sí nos equivocamos muchísimo, hoy [ayer para el lector] hemos competido, hemos estado dentro, sí es cierto que sin muchas jugadas de gol. No estuvimos acertados en el penalti y ellos sí». Sobre las penas máximas, desvela que «no los vi repetidos, pero me dicen que si se pitan esos penaltis, deberían haber diez en cada partido. Ha ido al VAR a verlo y han mantenido la decisión».

Admite que acusaron el golpe del 0-1 en lo que se ha bautizado como el síndrome de mandíbula de cristal. «La primera acción son de esos penaltis dudosos, te llegan una vez y encima pasa. Valles lo para y marcan, incluso me han dicho que el jugador estaba dentro del área [López]. Hemos llegado mucho a portería contraria, a veces sin buen juego, pero con intención. Se han generado ocasiones muy claras para marcar un gol, pero en las áreas no somos contundentes». Recuerda que la falta de pegada ha pasado en todo el curso. «Pegada como tal, diría en toda la temporada. El partido ante el Almería que más recuerdo es la de más llegadas claras. Es un déficit que tenemos, hay que reconocerlo, nos cuesta generar y anotar». Desecha que Sandro tenga ansiedad. «No, pero al final es un delantero de nivel. Es de los tres jugadores que tenemos con experiencia real en Primera. Está en el equipo de su tierra, tiene buen juego pero no le salen las cosas a nivel de gol. Es una pena para el chico. Me quedo con la actitud».