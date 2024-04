Torres reclama a Feijóo que haga una oposición constructiva y deje de "enfangar e insultar"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaude la decisión de Pedro Sánchez de quedarse como presidente del Gobierno "y seguir caminando juntos en construir un país". El también secretario general del PSOE en Canarias asegura que en España "no hay una oposición responsable y constructiva", y Sánchez le ha mandado en estos días ese mensaje al líder del principal partido de la oposición, que es el que tiene mayor representación en el Congreso y en el Senado, Alberto Núñez Feijóo. "Ahora le toca reflexionar a él", en referencia al dirigente del PP.

No obstante, duda que Feijóo recoja el testigo y cambie sus modos de hacer oposición, porque él sigue pensando que debería ser el presidente del Gobierno, apunta. "La oposición no hace preguntas constructivas que tengan que ver con la vivienda, con los pilares del estado del bienestar, la sanidad pública, la educación. De eso no pregunta nada el Partido Popular; lo que hace es enfangar, insultar, degradar, hablar de ETA que lleva años sin matar. ¿Qué sentido tiene resucitar a ETA? Hablar del independentismo cuando hoy tenemos un camino trazado para mejorar la convivencia entre todos los territorios de nuestro país", enfatiza Torres.

"Hay una voluntad de no aceptar el resultado que decidieron las Cortes Generales (apoyando como presidente a Sánchez) que al final termina afectando incluso a las familias", reflexiona el dirigente del PSOE canario y expresidente de Gobierno regional, que recuerda que su partido ganó las elecciones en las Islas pero no está gobernando. "Se dieron otras mayorías, las parlamentarias, las que marca la legislación y, por tanto, pasamos a la oposición y en nuestra responsabilidad de oposición lo que hacemos son propuestas constructivas, le decimos a los gobiernos por dónde entendemos deben caminar en interés de la mayoría. Y eso no está ocurriendo en las Cortes Generales", añade.

Begoña Gómez, indefensión

También se refirió a Begoña Gómez, que es la mujer del presidente y "no está en la cosa pública". "Por supuesto se ha demostrado que quien presenta esa denuncia reconoce que puede estar basada en informaciones falsas. Que entre las pruebas que entrega está el dar una subvención a una señora que no es Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, sino otra Begoña Gómez. Y eso no puede ser. Porque la indefensión es absoluta y, por tanto, creo que quien tiene que reflexionar después de estos cinco días es el líder de la oposición".

Símil futbolístico

Para Torres, "basta ya esta degradación del insulto". El ministro hizo un símil futbolístico : "la oposición en vez de querer meter en un partido deportivo lo que está esperando es a ver si alguien se lesiona del otro equipo, y no, la gente lo que quiere es propuestas constructivas". Además, entiende que la "separación de poderes es fundamental para todos, para el Poder Judicial, para el Ejecutivo, para el Legislativo. Cada uno en su ámbito. Unos tienen que legislar, otros tenemos que llevar a la práctica las leyes que se aprueban en las Cortes y otros tienen que interpretarlas. Y cada uno en su faceta y en su campo".

Por tanto, insiste, en que "una oposición irresponsable, lo único que hace es degradar lo que es la posibilidad de ser incluso alternativa de gobierno. Y a ver si a partir del próximo pleno empezamos a preguntar qué hacer para que la gente tenga trabajo, para que los trabajos sean más indefinidos, para que la economía siga mejorando como va mejorando. Si podemos mejorar la sanidad, la educación, la dependencia".