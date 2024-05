Zubimendi se lesiona y no estará contra Las Palmas

Un rival algo mermado para la UD Las Palmas. Mientras que el cuadro amarillo no tiene ninguna baja para medirse con la Real Sociedad pasado mañana (13.00 horas) en el Real Arena, lo que significa que Xavi García Pimienta tendrá a disposición a los 26 futbolistas de la plantilla –Julián Araujo tiene ficha no profesional–, el conjunto txuri-urdin no podrá contar seguro con dos de sus futbolistas titulares: Martín Zubimendi e Igor Zubeldia.

El mediocentro cayó lesionado durante el entrenamiento del pasado martes. Sufrió una rotura en el bíceps femoral izquierdo, lo que hace imposible su participación contra la UD y puede incluso que no vuelva a jugar en los cinco partidos que quedan para que acabe el curso. El central, por su parte, vio la quinta tarjeta amarilla de la campaña en la cita con el Real Madrid el pasado viernes y, en consecuencia, no podrá estar por sanción.

Opciones

El candidato principal a sustituir a Zubimendi en el centro del campo de la Real es Turrientes, habitual en las sustituciones de Imanol Alguacil, si bien el técnico podría contar también con el canterano González de Zárate.

Donde menos dudas hay es en el sustituto de Zubeldia, ya que Pacheco será el elegido para acompañar al internacional español Le Normand en el centro de la zaga. Aritz Elustondo también está disponible, pero este curso ha sido considerado como el cuarto central del equipo.

Además de la dos bajas seguras, que se suman a las de larga duración de Aihen Muñoz y Carlos Fernández, Imanol tiene las dudas del lateral Derecho Hamari Traoré y del izquierdo Kieran Tierney, que sufren diversas molestias y hasta última hora no sabrán si están en condiciones de jugar, aunque lo más probable es que no lo hagan, tal y como informan varios medios vascos.

Cabe destacar que, si bien la UD llega tras nueve partidos sin ganar, la Real Sociedad, que trata de defender la sexta plaza, no ha vencido en los últimos tres.

