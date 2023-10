Infinidad de telespectadores mostraron su tristeza por la desaparición de Sálvame, el espacio más longevo de las tardes en la televisión nacional.

Cuando se anunció que uno de los programas más vistos de Telecinco teníaq ue decir adiós a la pequeña pantalla el pasado mes de junio tras casi tres lustros en antena y millones de espectadores congregados frente al televisor, muchos fueron los que sintieron que se quedaban huérfanos de familia televisiva.

Una familia por la que ha pasado decenas de rostros conocidos como y reporteros como Ion Aramendi, José Antonio león o Adriana Abenia. Y, además, esta última fue una de las que más presencia tuvo en el programa pero, a juzgar por lo que ha compartido en su nuevo y polémico libro, 'La vida ahora', donde la presentador habla, por primera vez, de que fue víctima de abuso sexual, el ictus que sufrió o su despido del programa de Telecinco.

"Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos de mi vida"

En una entrevista para La Vanguardia, Adriana Abenia ha contado con todo lujo de detalles cómo fue su salida del programa, por qué mintió sobre su despido y cómo se lo tomó cuando se lo dijeron sin previo aviso.

"Lo que más me dolió fue que no me dejaran despedirme. Yo le debía a la audiencia un último día. Y a pesar de todo lo feo que pasó, decidí protegerlos a capa y espada porque, al final, me lo habían dado todo. Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos de mi vida, pero hay derrotas que hay que celebrar con todo el alma y nunca más volví a sintonizar Telecinco en esa franja", dijo sobre su despido del programa.

Sobre el por qué no dijo nada sobre lo que verdadermente motivó su despido, Abenia reconoce que "mentí por agradecimiento. Quizá tenía que haber sido más honesta porque muchos proyectos se cayeron por esa mentira"