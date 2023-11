'Operación Triunfo' ya ha arrancado su abrir nueva y novedosa etapa en Prime Video. La plataforma de entretenimiento ha dado el pistoletazo de salida a la nueva edición del talent musical, que regresa con importantes novedades como el debut de Chenoa como presentadora de un formato de esta índole, aparte de las numerosas galas televisivas que tiene a sus espaldas.

"Me siento muy agradecida por estar aquí. Tengo un criterio que está elegido con dirección. Lo que pretendo es no posturear mucho. No me va mucho. No soy una presentadora al uso. Tengo mucho empatía con ellos. No voy a poder evitar emocionarme con lo que estaré viendo y escuchando. Me dieron un consejo muy chulo: disfruta" dijo la ahora presentadora durante el encuentro que mantuvo con la prensa para presentar el formato.

Pero a estos detalles que ya se han sabido debido a la emisión del primer programa, ahora se empiezan a desvelar detalle secretos como, por ejemplo, el sueldazo que cobrará Chenoa por cada gala que presente.

Más de medio millón de euros

Según ha informado el tiktoker @someva, Chenoa se embolsará más de 500.000 euros por su participación en Operación Triunfo.

Pero, ¿cuál es la cantidad exacta que se llevará la intérprete?

Chenoa se embolsará la cifra de 50.000 euros por cada gala que presente. Es decir, si Chenoa ha firmado 13 galas , la cifra total asciende a 650.000 euros.