Este miércoles, tuvo lugar la semifinal de 'GH VIP 8', y las emociones están a flor de piel. No solo se trata de los nervios habituales por la recta final del reality, sino también porque los concursantes están enfrentando la famosa curva de la vida, donde expresan todos sus sentimientos. Por esta razón, las lágrimas están más que aseguradas en esta noche especial, en la que uno de los cuatro finalistas se despedirá del concurso.

Además, los jefes de campaña también comparten la convivencia con ellos en la casa de Guadalix de la Sierra, motivo por el cual Jessica Bueno (33 años) ha vuelto a convivir con Luitingo (33 años). A la modelo sevillana le han preguntado acerca de sus sentimientos hacia el cantante, y no ha dudado en confesar y detallar lo que siente por él, su gran amigo en la actualidad.

Sus rupturas

La presentadora Marta Flich (45 años) le preguntó a la andaluza sobre su cambio de actitud, notando que desde su regreso a la casa había expresado mucho más sus sentimientos, algo que el público apreció. "Cuando atraviesas ciertos momentos en la vida, te cuesta abrirte más", comenzó diciendo la expareja de Kiko Rivera, haciendo referencia a sus anteriores rupturas.

No obstante, explicó el motivo de este cambio de actitud: "Mi intención al entrar no era en absoluto esto, pero ha surgido así. Al final, cuando estamos juntos, pasamos por todo y hemos acabado hablando de cosas que pretendía abordar fuera", reveló. De este modo, dejó claro que la relación actual que tiene con el sevillano la hace sentir tan cómoda que olvida todo y puede hablar abiertamente.

Acto seguido, la presentadora quiso preguntarle directamente: "¿Qué sientes por Luitingo?", la pregunta que todos estábamos esperando. Inicialmente, no se mostró muy receptiva, presa de nerviosismo. "No quería detenerme a pensar porque sentía que era algo real y me da miedo abrir mi corazón de esa manera por temor a volver a pasar por malos momentos", reveló finalmente.

En cualquier caso, continuó hablando sobre cómo han evolucionado sus sentimientos desde su regreso a la casa, donde se siente muy a gusto. "Se podría decir que siento como un amor de adolescente, porque es tan bonito, tan natural, tan sano...", añadió. Además, en ese momento, su rostro se iluminó y pudimos ver la sonrisa a la que nos tiene acostumbrados la exconcursante.

Justo después de mencionar ese amor que siente, inmediatamente agregó que al mismo tiempo "da miedo". Por esta razón, Flich le preguntó si estaba enamorada, ya que ese temor podría interpretarse como un síntoma de ello. "No quiero usar esa palabra porque no me siento preparada", confesó, haciendo referencia a sus experiencias anteriores en las que las cosas no terminaron del todo bien.

"Le he pedido paciencia y tiempo porque es algo difícil", declaró sobre la solicitud que le habría hecho al músico. "No nos conocimos de la manera tradicional, siendo mejores amigos", dijo entre risas. "Debido a ese miedo, quiero tomar las cosas poco a poco", expresó de manera contundente. "Él ya ha dicho que va a luchar a pesar de los impedimentos que yo pueda poner. Voy a permitirle que haga lo que considere", añadió. Además, cerró la conversación con la conductora del programa con una frase muy significativa: "Me merezco dejarme querer".