El polifacético actor Santiago Segura, famoso por, entre otras, protagonizar la saga del casposo policía Torrente, pasó el Día de los inocentes, el 28 de diciembre pasado, en el hospital. Lo que podía parecer una broma de mal gusto no lo era y, efectivamente, estuvo ingresasdo en un centro hospitalario a causa de una dolencia que él mismo se encargó de comunicar en sus redes.

Desde entonces, no hay nuevas sobre su estado de salud y las siguientes publicaciones que ha hecho en las redes han sido para felicitar el año 2024 o hablar del estreno de su nueva película: '¡A todo tren! Destino Asturias'.

Sin embargo, el director ha roto su silencio en la revista PRONTO para hablar de lo que le ha ocurrido y de las preocupaciones que tiene en torno a su salud dado que aún no han dado con la causa real del problema.

"Me preocupa que no encuentren las causas"

Segura ha revelado que este ingreso se debió a que "llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema" pero, para no preocupar aún más a sus seguidores, también resaltó que este dolor no le "impiden seguir trabajando, pero resulta bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante".

Además de en la mencionada publicación, el propio Santiago puso una publicación en redes sociales donde se despidió del 2023. "Se va el 2023. Pero quedamos los que hemos sobrevivido, esperando con esperanza y alegría lo que nos depare el 2024. Yo solo deseo que no nos lleve el año por delante y seguir aquí para celebrar la llegada del 2025. Todo mi cariño y Feliz año nuevo", reza la publicación.