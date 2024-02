José Luis Ábalos se ha convertido en el protagonista de la actualidad política por el 'caso Koldo'. Un tema que también ha dado el salto a los programas de entretenimiento como 'El Hormiguero', que en su entrega de ayer contó con un Carlos Latre caracterizado como el exministro socialista.

Con la música de 'El Padrino' de fondo, el Ábalos interpretado por Latre hizo su entrada en plató con una manta en la mano. "¿Para qué es?", le preguntó Motos al imitador, que respondió: "Para tirar de ella, si hace falta".

También interactuaron con el imitador los hermanos Márquez, que fueron los invitados del programa de anoche. "¿Está usted triste?", le preguntó Marc al Ábalos de 'El Hormiguero', dando pie a que este reaccionara con un contundente "estoy hasta la polla".

Durante la imitación, que contó con numerosos zoom a la mirada de Ábalos, acompañados de golpes de tensión, también explicó cómo conoció a Koldo García: "Nos encontramos en el bingo". Además, imitó la voz de Pedro Sánchez para reproducir el "mensaje" que le había dejado: "No es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu puta vida". Y tampoco se libró el expresidente Mariano Rajoy: "José Luis, sé fuerte". "Incluso tengo un mensaje del emérito que dice: Eres un fenónemo. ¿Me puedes pasar el teléfono de Koldo?", añadió con la voz del rey Juan Carlos.

Acto seguido volvió a meterse en la piel de Ábalos para asegurar que en el grupo mixto se sienta al lado de Podemos: "Son majos. Mañana me voy a un concierto de Macaco". Además, sostuvo que no piensa dejar su escaño: "Los cojones, ni muerto. No me echan ni con KH7".