Makoke ha protagonizado este jueves en uno de los momentos más destacados de la última entrega de 'Así es la vida'. Después de los rumores desatados en redes sociales por una fotografía que subió con su novio en la Feria de Abril, la colaboradora se sometió en directo a una prueba de embarazo después de que se lo propusiera el programa de Telecinco.

La secuencia de los hechos recuerda incluso a los tiempos de 'Sálvame', ya que, después de que Makoke accediese a hacerse este test, César Muñoz se ausentó momentáneamente del espacio para ir hasta una farmacia y comprar una prueba acompañado de todo momento de una cámara.

Aunque en un principio afirmó de que era "muy díficil" de que estuviese embarazada, lo cierto es que Makoke se puso algo nerviosa, tapándose la boca con las manos y corriendo inquieta de un sitio a otro antes de que los presentadores descubriese el resultado positivo de una prueba que estaba manipulada para gastarle una broma.

"Esto era en broma... Tú estabas segura de que no estabas embarazada", comentó Barneda, al ver a Makoke apurada. Sin embargo, la colaboradora empezó a reírse, desvelando que se trataba de una broma. "Es el test positivo de una compañera, que sí está embarazada".

"Estaba sudando", comentó César, que no podía creer que al final ellos hubieran sido los engañados. "Yo estaba que me quería morir, digo esto hay que comprar otro y repetirlo", aseguró Sandra Barneda. "No, no estoy embarazada", sentenció Makoke.