Amor Romeira y Sonia Ferrer siguen de uñas. Tras el efrentamiento que protagonizaron en septiembre en el programa de televisión de Cuatro 'En boca de todos', este lunes se han vuelto a ver las caras y de nuevo han vuelto a saltar chispas entre las dos. Tras el debate entre las dos late la transfobia y el borrado feminista.

La transexual canaria considera que los comentarios de Sonia Ferrer son transfóbicos, así como el lenguaje que emplea. Por su parte, la periodista se siente atada de pies y manos para expresar abiertamente lo que piensa. Llegó a decir en el programa que se callaba porque se le puede sancionar por decir que cree que nadie nace en un cuerpo equivocado.

Amor destacó que ella siempre sintió, desde que tuvo conocimiento, que quería ser mujer. De hecho, apuntó que "de niña" admiraba a Sonia Ferrer, su belleza y ansiaba ser como ella, para remarcar que, "desde luego, ahora no". Para la transexual canaria, cuando Ferrer dice que "las mujeres trans no son mujeres" está ejerciendo "una violencia contra el colectivo" de transexuales y contra ella personalmente.

Transfobia

Ferrer argumentó que no siente rechazo hacia las personas trans. "Me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse".

La mención a la mutilación colmó el vaso de la paciencia de Amor, que recriminó a la periodista por emplear esa palabra en lugar de vaginoplastia, término médico que se usa para hablar de las operaciones de cambio de sexo de hombre a mujer. "Tú te has te has aumentado el pecho y nadie dice que te hayas hecho un desgarro muscular en las mamas”, remarcó Amor para cerrar el debate.

Reconciliación

La conversación continuó y acabó en tablas, aunque en el fragmento del vídeo no aparece. Sonia Ferrer quiso puntualizar que lo que le molesta es el uso fraudulento de la ley trans, en referencia a los hombres que "ni cambian de nombre ni de aspecto, pero se consideran mujeres". Añadió que eso le parece "un escándalo" y Amor se mostró de acuerdo: "Las personas de las que hablas están haciendo un uso fraudulento de la ley y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo".