El reality show Supervivientes sigue ofreciendo momentos tensos y polémicos. Esta vez, Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el segmento conocido como 'El Puente de la Concordia'. La relación entre ambos, que había pasado de amistad a enemistad, explotó en un intercambio de acusaciones y reproches.

Ángel Cristo intentó intimidar a Aurah con una advertencia: "Puedo decir algo de ti que puede ensuciar tu imagen para siempre". Sin embargo, Aurah se mostró tranquila y segura: "No tienes nada que decir mío porque, gracias a Dios, nunca te he dicho nada tan íntimo".

El momento culminante llegó cuando Ángel Cristo acusó a Aurah de un comportamiento embarazoso, afirmando que "se tira pedos". Aurah, visiblemente molesta, respondió: "¿Qué haces? ¿Te estás riendo de mí? Pensaba que eras real, me duele de verdad y te estoy mirando a los ojos. No quiero saber nada".

Acusaciones cruzadas y tensiones acumuladas

Aurah Ruiz inició el enfrentamiento acusando a Ángel Cristo de tergiversar los hechos sobre su relación. "Quiero empezar desenmascarándolo, has dicho que nos habíamos acercado a ti para nominar contigo y ha sido al revés. Quiero que admitas que viniste a mí para intentar hacer las paces y dijiste que somos la resistencia, que ibas a nominar a Arkano y que le nominásemos juntos", reclamaba Aurah.

Ángel Cristo, por su parte, ofreció su versión de los hechos: "Envió a Blanca a decirme que, a pesar de lo que hubiera pasado, seguíamos con la nominación de Arkano".

Descalificaciones personales

La discusión se intensificó con descalificaciones personales. Ángel Cristo calificó a Aurah de "superficial" y la acusó de ser un "producto de la televisión y las redes sociales". Aurah no tardó en responder: "Por lo menos yo no soy famosa por mi familia, no eres nadie, solo por tu madre. Un respetito".

La tensión entre ambos quedó evidenciada cuando Aurah lanzó al mar un objeto que Ángel le había regalado, simbolizando la ruptura definitiva de su relación.

https://www.telecinco.es/supervivientes/20240520/mejores-momento-gala-video_5_012526950.html

Revelaciones y más conflictos

El enfrentamiento no se detuvo ahí. Aurah escuchó a Ángel Cristo decirle a Gorka que se equivocó al escoger a sus damas de honor en su boda con Ana Hermiana en Honduras. Ante esto, Aurah reaccionó con dureza: "Hasta el jueves pasado me dolía perder la amistad contigo, me llegué a callar cosas por guardarte el respeto que ya no te tengo. Has sido desleal y me da pena que digas eso y que te juntes con Arkano y Gorka tras haberlos criticado hasta la muerte".