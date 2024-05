Los ataques de Javier Milei a Pedro Sánchez durante el último vitin de Vox celebrado en Madrid está siendo uno de los principales contenidos de 'Todo es mentira'. Zaida Cantera entró este pasado lunes en el programa de Cuatro para intervenir sobre este tema, protagonizando un choque diálectico con Risto Mejide.

Para ser más exactos, el origen de este choque tiene lugar cuando Cantera empezó sus palabras "matizando unas cuantas cosas" después de que Risto se preguntase quién ha provocado el conflicto diplomático: "¿Quién lo ha generado? ¿Milei? ¿Sánchez? ¿Albares? Albares tiene mucho peligro, cuidado".

"Cuando Milei tomó posesión fue el Rey de España, no es que no mandáramos a nadie", aseguró la diputada socialista. "Lo segundo es el enfoque que se le está dando a la noticia, porque estáis tratando de enfocar siempre que el ataque fue contra la mujer de Pedro Sánchez y no, el ataque es directamente contra el presidente", continuó.

Esa última frase de Cantera originó una contestación de Risto Mejide que elevó la tensión: "Nosotros no, toda la prensa que hemos puesto encima de la mesa, tanto argentina como española. La palabra es 'corrupta', que es donde viene la descalificación a Begoña Gómez. No nos hemos inventado que ha sido un ataque a la mujer".

"Yo no he dicho que se haya inventado nada. No tergiverses mis palabras", contestó una Cantera algo indignada. "No tergiverso nada, estoy intentando interpretarlas y que quede claro que estas son tus interpretaciones”, sentenció Mejide, paralizando por completo el choque.