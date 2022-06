'Intimidad' llega a Netflix con la intención de que reflexionemos sobre asuntos desgraciadamente muy de actualidad como la violencia de género, el acoso en las redes sociales o la culpabilización de las víctimas. La filtración a la prensa de video sexual de una política con futuro prometedor (Itziar Ituño, 'La casa de papel') es el elemento catalizador de esta nueva serie que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada. YOTELE habla con Itziar Ituño, Emma Suárez y Yune Nogueiras sobre 'Intimidad', la nueva serie española de Netflix.

¿Qué van a ver los espectadores en 'Intimidad'?

Emma Suárez: Van a ver una serie que refleja qué sucede desgraciadamente en la realidad con un reparto magnífico y unos directores excepcionales. Está rodada en Bilbao y tiene unas tramas muy interesantes provocarán que el espectador se haga preguntas. Se van a plantear temas muy serios como dónde están los límites de la intimidad.

Yune: Quizás muchas veces se van a ver reflejados porque esto sigue pasando hoy en día. Toca temas que hoy en día están presentes como el bullying, el acoso, el maltrato, la homofobia... Espero de que sirva para ir más allá y hacer lo que hay que hacer.

Itziar: Cuando abres un debate con una serie y consigues que se hable de ello, muchas veces consigues cambiar las cosas y mejorarlas. 'Intimidad' no solo aporta puro entretenimiento, sino un plus más, ya que toca un tema serio, que en algún momento puede que nos haya tocado a todos y a todas.

Además, también toca el daño que han hecho las redes sociales, y de hecho, hay gente que se ha suicidado por acoso o por bullying. Trata la indefensión que hay, la culpabilización de la víctima... En este caso, somos mujeres las que tiramos más potentemente de la historia. También hay papeles de hombres muy interesantes, pero 'Intimidad' también muestra cómo los ataques tienen sexo y son diferentes. Hay muchos temas que se ponen encima de la mesa y están muy bien narrados desde la fotografía hasta la edición. Estamos muy contenta con la serie.

Ese plus de tocar temas serios que desgraciadamente siguen ocurriendo hoy en día, ¿fue un aliciente importante para aceptar hacer esta serie?

Ione, Itziar y Emma: Sí.

Emma Suárez: Ha sido una oportunidad para dar voz situaciones que todos conocemos. Obviamente, yo vivo de mi oficio y a mí me encanta interpretar personajes, pero otra cosa es que hay proyectos de los que te enamoras más y otros que son historias más ficcionadas. En este caso, lo que planteaba esta serie es un tema social contado en varias tramas y con diferentes perfiles, sin olvidarse de lo que se habla en profundidad. Al equipo que hemos participado en 'Intimidad' nos dio una oportunidad de plantearnos una reflexión.

Además de los casos de filtraciones en redes sociales de material íntimo y el acoso que vemos desgraciadamente muy a menudo en las redes, 'Intimidad' también toca un tema muy importante como es la empatía hacía la víctima.

Itziar: Sí. Habla de las dos cosas: de la falta de empatía y de la empatía que surgen por otros lados que no son de tu ámbito. En la serie se ve bastante claro. De hecho, hay un acercamiento entre dos mundos distintos como son el de la política y el de la fábrica porque los casos de Malen y Anne son muy similares. De pronto, hay una fusión, tejiéndose una red de solidaridad en la que se va sumando gente. A pesar de que hayan detractores, van haciendo aliados y aliadas. Ese es el mensaje bonito de la serie.

Emma: Además, el espectador va a empatizar con algunos personajes y se va a desconcentrarse por sus acciones y reacciones. 'Intimidad' va a implicar al público con los diferentes perfiles que hay, y eso está muy bien.

¿Creéis que falta empatía en la sociedad actual?

Yune: Creo que nuestro día a día nos falta ese punto de empatía. De sentarnos y escuchar al otro. Muchas veces por lo rápido que nos movemos nos falta eso de preguntar si estamos bien o en qué te puedo ayudar.

Emma: Claro, porque hemos aprendido que hay que venir llorados de casa. No tenemos tiempo para escuchar. Vivimos en una sociedad muy egoísta. Luego nos quejamos que no escuchamos, pero luego somos los primeros que no lo hacemos. Entonces, es muy hipócrita todo también. Por eso luego llegamos a casa y nos ponemos series con las que comunicarnos, pero es algo muy individualista.

Itziar: Cazas de brujas, gente en la picota, crítico y despellejo al que le va bien, falta de autocrítica... La verdad es que mucho no hemos evolucionado. Con tecnología y sin ella. Cada vez estamos más encapsulados. Estamos filosofando mucho (risas).

Las tres interpretáis a tres perfiles de mujeres muy distintas y que podemos encontrar perfectamente en la sociedad actual.

Itziar: Sí, son como avatares. Creo que cada una se puede ver reflejada en una de ellas o de ellos, porque también hay una muestra masculina con tramas que son más secundarias pero cuya historia también impacta