Los estrenos de series en las plataformas de 'streaming' para este abril vienen marcados por uno de los episodios de la crónica negra española: 'El caso Asunta'. Además, hay adaptaciones de aclamadas novelas ('Ripley', 'Benjamin Franklin', 'El simpatizante', 'Un caballero en Moscú'), acción postapocalíptica ('Fallout'), 'spin-offs' de ficciones de éxito ('Elsbeth') y comedias corrosivas ('Muertos SL', 'Bellas artes').

SOÑANDO EN NEGRO

Día 2. Filmin

Sarcástica comedia que pone sobre la palestra el racismo latente en la sociedad, en este caso británica. El protagonista es Kwabena (Adjani Salmon), un joven jamaicano que trabaja en una precaria empresa de reclutamiento mientras sueña (metafórica y literalmente) en convertirse en director de cine. Pero no lo tiene fácil en un entorno laboral predominantemente blanco y plagado de 'microagresiones' racistas, también de aquella personas que se pasan la vida diciendo que aman "la diversidad cultural". Está nominada a Mejor Comedia y a Mejor Actor de Comedia en los próximos Premios BAFTA.

MUERTOS SL

Día 4. Movistar Plus+

Laura y Alberto Caballero demostraron que saben sacarle el lado cómico a cualquier tema, como la masculinidad tóxica ('Machos alfa') y los rifirrafes en las comunidades de vecinos ('Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina'). Ahora hacen lo propio con las defunciones en esta comedia está ambientada en una funeraria que toma un nuevo rumbo cuando muere su director. Dámaso (Carlos Areces), su mano derecha, piensa que ha llegado su momento, pero Nieves (Ascen López), la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente, ayudada por su inútil yerno (Diego Martín). Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano y Gerald B. Fillmore son otros de los actores principales.

RIPLEY

Día 4. Netflix

Hace 25 años, Anthony Mingella llevó a la gran pantalla 'El talento de Mr. Ripley', la aclamada novela de Patricia Highsmith que inauguró su saga protagonizada por un joven estafador que suplanta la identidad de sus víctimas. Ahora, Netflix hace una nueva versión, en formato serie y en blanco y negro, con Andrew Scott ('Sherlock', 'Fleabag') como protagonista. La Italia de los años 50 es el escenario en el que se desarrolla esta historia en la que un multimillonario contrata a Ripley para que convenza a su hijo (Johnny Flynn), de vacaciones en el país mediterráneo, para que vuelva a casa. La novia de este, Marge Sherwood (Dakota Fanning), comenzará a sospechar de las intenciones del joven, todo un experto en el engaño. Al frente de esta serie de ocho capítulos está Steven Zaillan, creador de 'The Night Of'.

SUGAR

Día 5. Apple TV+

Mark Protosevich, guionista de 'Thor' y 'Soy leyenda', se inspira en el cine clásico americano de detectives para dar forma a su primera serie como 'showrunner', en la que cuenta con Fernando Meirelles ('Ciudad de Dios') como director. Colin Farrell interpreta a John Sugar, un detective privado de Los Ángeles que investiga la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la nieta de un legendario productor de Hollywood. Mientras trata de dar con su paradero irá desenterrando los secretos de la poderosa familia.

FALLOUT

Día 11. Amazon Prime Video

Jonathan Nolan y Lisa Joy, los artífices de la aclamada 'Westworld', siguen apostando por universos de ciencia ficción en su nueva serie, que versiona una popular saga de videojuegos ambientada en un futuro postapocalíptico. Doscientos años después del apocalipsis nuclear que tuvo lugar en Estados Unidos en 2077, los habitantes de los refugios empiezan a salir al exterior, al infierno irradiado que dejaron sus antepasados. Como la protagonista, Lucy (Ella Purnell, 'Yellowjackets'), que recibe la misión de encontrar un dispositivo para reciclar el agua que se ha estropeado en su búnker. Nada más poner un pie fuera se encontrará con un mundo muy hostil, de estética retrofuturista con reminiscencias al salvaje Oeste. Allí se cruzará con personajes como Maximus (Aaron Moten), un soldado que forma parte de la Hermandad del Acero, y Ghoul (Walton Goggins), un cazarrecompensas con malformaciones debido a la radiación, además que con algún que otro robot. Otro de los actores que participan es Kyle McLachlan ('Twin Peaks'), en el papel del supervisor Hank, el encargado del Refugio 33, al que pertenece la protagonista.

BELLAS ARTES

Día 11. Movistar Plus+

Gastón Duprat y Mariano Cohn, los autores de las series argentinas con más tirón ('El encargado' y 'Nada'), se alían de nuevo con Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, para dar forma a una ficción que destina el humor corrosivo habitual en sus creaciones. El protagonista es Antonio Dumas (Oscar Martínez), un prestigioso historiador de arte, culto y sofisticado, aunque bastante cínico y engreído, que consigue la plaza de director del Museo Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Madrid. No solo se enfrentará al ego de los artistas, sino también a empleados sindicalistas y a presiones políticas.

BENJAMIN FRANKLIN

Día 12. Apple TV+

Michael Douglas se convierte en el famoso inventor estadounidense, que aunó su carrera científica con la política, ya que es considerado uno de los padres fundadores de EEUU. En diciembre de 1776, Franklin es mundialmente conocido por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y poder se ven puestos a prueba cuando, con la independencia de las colonias americanas pendiendo de un hilo, se embarca en una misión secreta a Francia para conseguir que respaldaran el experimento de democracia de EEUU. La miniserie está basada en el libro de la ganadora del Premio Pulitzer Stacy Schif.

EL SIMPATIZANTE

Día 15. HBO Max

Robert Downey Jr., reciente ganador del Oscar a mejor actor de reparto, interpreta hasta a cuatro personajes distintos en este 'thriller' de espionaje basado en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, ganadora del premio Pulitzer, y dirigida por Park Chan-wook ('Old Boy', 'La doncella') y Fernando Meirelles ('Ciudad de Dios'). Durante los últimos días de la guerra de Vietnam, un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita empieza una nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde se entera de que su trabajo como agente secreto no ha terminado.

A GENTLEMAN IN MOSCOW (UN CABALLERO EN MOSCÚ)

Día 18. SkyShowtime

Ewan McGregor y su mujer, Mary Elizabeth Winstead, encabezan el reparto de esta serie basada en al novela de Amor Towles. El actor de 'Moulin Rouge' interpreta al Conde Alexander Rostov, a quien los bolcheviques le conmutan una pena de muerte en 1922 por un arresto domiciliario insólito: deberá pasar el resto de sus días en el hotel Metropol, microcosmos de la sociedad rusa y exponente del lujo y la decadencia que el nuevo régimen se ha propuesto erradicar.

EL CASO ASUNTA

Día 26. Netflix

Después del 'pelotazo' de 'El cuerpo en llamas', sobre el crimen de la Guardia Urbana, Netflix recrea otro caso de la crónica negra reciente de España: el del asesinato de la pequeña Asunta, de 12 años. El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto (Candela Peña) y Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo es encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial de tan mediático caso da un giro cuando varios indicios apuntan a los padres como posibles autores del crimen de su hija adoptiva. Javier Gutiérrez, María León y Carlos Blanco completan el reparto principal.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

PARISH. Día 1. AMC+. Parish (Giancarlo Esposito), dueño de un servicio de coches de lujo, se enfrenta a un violento sindicato criminal tras el asesinato de su hijo.

SEXO EN NUEVA YORK. Día 1. Netflix. La mítica serie protagonizada por Carrie y sus amigas.

LA ACADEMIA. Día 2. Amazon Prime Video. Las peripecias de unos jóvenes (chicos y chicas) que aspiran a triunfar en el mundo del fútbol.

LOOT. Día 3. Apple TV+. Temporada 2

THE ROOKIE. Día 3. Warner TV. Temporada 6

MALEANTES. Día 4. Netflix. Una moneda de valor incalculable enfrenta a bandas rivales de Europa.

ME DESPERTÉ VAMPIRA. Día 4. Netflix. Temporada 2

RESIDENT ALIEN. Día 4. SyFy. Temporada 3

DIVIDED YOUTH (DA PONTE PRA LÁ). Día 4. HBO Max. Serie brasileña que muestra los contrastes que existen entre los jóvenes de la élite de Sao Paulo y los que viven en las favelas entre rap, slam, batallas de rimas y fiestas de música electrónica.

STAR TREK DISCOVERY. Día 5. SkyShowtime. Temporada 5 (última). La última misión de los tripulantes del 'U.S.S. Discovery' después de batallar con conflictos bélicos, dilemas éticos y viajes en el tiempo, aunque la franquicia 'trekkie' (una de las más míticas de la ciencia ficción) sigue viva gracias al universo cinematográfico. La Capitana Burnham (Sonequa Martin-Green) y su tripulación tratan de encontrar un antiguo poder cuya existencia se ha ocultado deliberadamente durante siglos. Como era de esperar, no son los únicos, lo que los enfrentará de nuevo a peligrosos enemigos.

BOAT STORY. Día 5. SkyShowtime. Dos desconocidos sin dinero se encuentran un cargamento de cocaína en un barco naufragado y acuerdan venderlo y repartirse las ganancias. Deberán enfrentarse a la policía, a matones y a un gánster trajeado.

PARASYTE. LOS GRISES. Día 5. Netflix. Cuando unos misteriosos y violentos parásitos, alojados en huéspedes humanos, se hacen con el poder, la ciudadanía deberá unirse contra ellos.

THE FABLE. Día 6. Disney+

ALEX RIDER. Día 6. Movistar Plus+. Temporada 3 (última)

RANGER REJECT. Día 7. Disney+

RED FLAGS. Día 7. Atresplayer. Nando López, el autor de ‘La edad de la ira’, vuelve a retratar las vidas sexuales y emocionales de la generación Z. Los protagonistas son cuatro amigos (Mar Isern, Diego Rey, Iria del Valle e IbrahimaKone) que no se conocen en persona, sino solo por las redes sociales, donde comparten sus miedos, problemas y decepciones con sus recientes experiencias sexuales.

ALL AMERICAN. Día 8. HBO Max. Temporada 6

BAJO CONTROL. Día 9. Filmin. La activista humanitaria Marie Tessier se convierte en Ministra de Asuntos Exteriores en Francia, a su pesar, y se le encomienda gestionar el rescate de cinco europeos que han sido tomados como rehenes en el Sahe.

ANTRACITA. Día 10. Netflix. En 1994, el suicidio en masa de una secta en un pueblecito de los Alpes copó los titulares de la prensa. Treinta años después, el hallazgo de una mujer asesinada según los rituales de esa extraña comunidad sacude violentamente el delicado equilibrio que los habitantes habían recuperado.

IWAJÚ. Día 10. Disney+. Animación. La joven Tola y su mejor amigo, un autodidacta experto en tecnología, descubrirán los secretos y peligros ocultos en sus diferentes mundos.

SECUESTRO DEL VUELO 601. Día 10. Netflix. Inspirada en el secuestro aéreo más largo de la historia de Latinoamérica, ocurrido el 30 de mayo de 1973.

NOCHE DE SAN JUAN. Día 11. Netflix. Carina reúne a su familia para celebrar un San Juan al estilo sueco.

INVENCIBLE. Día 11. Sundance TV. Una detective de policía se embarca en una búsqueda desgarradora para encontrar a su bebé recién nacido tras ser secuestrada mientras estaba embarazada.

LAS ALAS DE LA AMBICIÓN. Día 11. Netflix. Temporada 3.

LOS ROMPECORAZONES. Día 11. Netflix. Temporada 2. Un descubrimiento convierte a Amerie en una paria en el Instituto Hartley, y provoca una disputa con su incondicional Harper.

MI RENO DE PELUCHE. Día 11. Netflix. Cuando un cómico tiene un gesto amable con una mujer se desencadena una obsesión enfermiza.

OURIKA. Día 12. Amazon Prime Video. La familia Jebli, a la cabeza de una red de tráfico de cannabis de París, ve cómo su imperio se desmorona tras una importante operación policial.

PROFESOR T. Día 15. Cosmo. Un profesor con un trastorno obsesivo compulsivo se ve obligado a colaborar con el Departamento de Homicidios.

BIG BOYS. Día 16. Filmin. Comedia británica sobre dos amigos muy dispares. Uno es Jack (Dylan Llewellyn), un joven gay muy tímido, hijo de mamá, recién aterrizado a la vida universitaria. En el campus se hace mejor amigo de Danny, un heterosexual de lo más ligón y truhán.

PERVERSO. Día 19. Amazon Prime Video. Haro es un refinado y maquiavélico aristócrata que cumple condena por violación y asesinato, y que es amenazado de muerte por un secuestrador que actúa contra la élite empresarial. Aprovechando esa conexión, Haro negocia beneficios penitenciarios a cambio de colaborar en la investigación de los secuestros, pero en realidad prepara su venganza contra la jueza que lo encarceló.

SIERRA MADRE: PROHIBIDO PASAR. Día 21. HBO Max. Los Parra, una familia de alcurnia y abolengo mexicana, hacen todo lo posible por mantener las apariencias de su propio paraíso de vida.

MCDONALD & DODDS. Día 22. Cosmo. Temporada 4

APPLES NEVER FALL (UN REVÉS INESPERADO). Día 23. SkyShowtime. Basada en la novela de Liane Moriarty, sigue la historia de los Delaney, una familia aparentemente perfecta. Cuando el matrimonio de exentrenadores de tenis (Sam Neill y Annette Bening) se dispone a aprovechar su jubilación para para pasar más tiempo con sus cuatro hijos, una joven herida llama a su puerta y todo cambia.

THE GOOD DOCTOR. Día 23. AXN. Temporada 7 (última)

ELSBETH. Día 23. Movistar Plus+. Robert y Michelle King siguen dando de sí el universo de los abogados de 'The Good Wife'. Después del 'spin-off' 'The Good Fight', ahora llega otra serie derivada, protagonizada por una letrada muy eficaz, pero de lo más excéntrica: Elsbeth Tascioni (Carrie Preston). La abogada deja su exitosa carrera legal en Chicago para ayudar a la policía de Nueva York a acorralar criminales. Su astucia despierta los recelos del venerado capitán C.W. Wagner (Wendell Pierce).

MANH(A)TTAN. Día 23. Filmin. Serie sobre los hombres y mujeres que estuvieron implicados en el Proyecto Manhattan para participar en la fabricación de la primera bomba atómica.

EL PREMIO DE TU VIDA. Día 24. Apple TV+. Temporada 2

THEODOSIA. Día 24. EnFamilia. Temporada 2

THEM: THE SCARE. Día 25. Amazon Prime Video. Temporada 2

VELMA. Día 25. HBO Max. Temporada 2

THEM: THE SCARE. Día 25. Amazon Prime Video. Una detectifve de la policía de Los Ángeles investiga el asesinato de una madre de acogida.

LOS DETECTIVES MUERTOS. Día 25. Netflix. Serie ambientada en el universo de ‘Sandman’ y basada en los célebres cómics de Neil Gaiman. Dos adolescentes nacidos con décadas de diferencia se conocen tras la muerte, se hacen grandes amigos y se convierten en fantasmas que investigan misterios.

THE CAPTURE. Día 26. Movistar Plus+. El excabo primero del ejército británico Shaun Emery, que es absuelto de un crimen de guerra en Afganistán debido a pruebas de vídeo defectuosas, puede volver a ser un hombre libre con una hija pequeña. Pero cuando otro vídeo le acusa de secuestro y asesinato, su vida da un giro inesperado, y deberá volver a luchar por su libertad.

DAVOS 1917. Día 30. Filmin. En 1917, Europa está en pleno combate. Los Alpes Suizos, que parecen un oasis pacífico y neutral, es en realidad el principal campo de batalla entre los agentes secretos de los máximos poderes mundiales. La joven enfermera Johanna Gabathuler es reclutada por uno de ellos y, para recuperar a su hija, entra en un juego de poder de alto riesgo con los Servicios Secretos Alemanes.