El grancanario Joel Rodríguez, que concluyó ayer su participación en la clase ILCA 7 de Tokio 2020 en el puesto decimosexto de la general y no entró en la Medal Race que se disputará mañana, señaló que ha sido «irregular» y que eso le ha tenido «fuera de los diez primeros».

«Me voy con ganas de mucho más. No me ha ido mal del todo. Los primeros días fui un poco irregular, pero la verdad es que he estado en todas las mangas arriba y en alguna he quedado bien y en otras bastante atrás», dijo el debutante en unos Juegos Olímpicos.

«Los dos últimos día he salido a por todas, no me queda ni un gramo de fuerza, por ese lado estoy contento. Pero hoy otra vez he hecho buenas regatas al principio y he terminado muy atrás», relató Joel Rodríguez, de 23 años. El regatista español reconoció que hoy lo tenía «muy complicado para entrar en la Medal», pero subrayó que quería «luchar con todo para entrar». «Contento por el lado de que me voy vacío de fuerzas, pero con ganas de más», destacó el grancanario.

Turno de Ángel Granda

Hoy se disputa la primera gran final de vela, la Medal Race de RS:X Masculino, en la que España estará representada por el grancanario Ángel Granda, que en su primera experiencia olímpica está en la última manga. Sin embargo, no tiene opciones de medalla, pero estar en su lugar ya es un éxito.

Por otro lado, otro mal día de la grancanaria Patricia Cantero y de la catalana Silvia Mas dejó casi sin opciones de metal a la pareja. Ellas pagaron las difíciles condiciones de viento, casi mínimo, sumando un 14-(15) que las sitúa en undécima posición, a tres puntos de las diez mejores. Hoy descansa.

Támara Echegoyen y Paula Barceló ascendieron a la segunda posición en la clase 49er FX y Diego Botín y Iago López Marra son terceros en un Top3 de 49er empatado a puntos. En 470 masculino Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez han remontado hasta la cuarta plaza.