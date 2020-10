Basta con tres palabras

Si ya tenacidad poníamos antes los humanos en largar, largar y largar, recién desescalados charramos que da gusto. Ya no es loco quien habla solo por la calle. Al contrario, orate es quien no camina con el celular en la palma de la mano ?dirigiéndolo a la boca cual si fuera a comer un trozo de pizza (o una forma consagrada)? y larga, larga, larga. Convendrán conmigo en que casi todo lo parloteado suele ser material sobrante o de derribo. Jamón, jamón es solo la mitad de la mitad. Vean ustedes al respecto el excelente documental sobre Camarón de la Isla titulado Flamenco y revolución y narrado por Juan Diego. Corre la segunda mitad de los 70 del XX y aquellos dos monstruos del flamenco que eran el guitarrista Paco de Lucía y el supradicho cantaor llevaban varios años sin hablarse tras haber grabado una decena de magistrales discos juntos y haber llegado a ese grado sumo de la amistad que es el de convertirse en hermanos. Camarón quiso cambiar de rumbo artístico y personal, a Paco no le gustó ese giro: se rompió su relación. Imagínense la incomodidad de ambos cuando algo tan difícil de construir como la amistad fraterna se va al garete. ¿Cómo reparar todo lo roto, juntar los añicos? Un psicólogo aconsejaría sentarse a hablar (y hablar y hablar). Pero Paco de Lucía era un sabio: el que ya entiende que con tres palabras basta. Y Camarón, otro: el que ya entiende que con dos de respuesta es suficiente. Siempre que se quiera: si no se quiere, a pasar página tocan. Una mañana, Paco avanza por el pasillo del hotel madrileño donde los dos se alojaban, evitándose. Tres años sin decirse ni mu. Se detiene ante la puerta de Camarón. Decide que ya basta de estar entre dos aguas. Llama. "Qué pasa, maricón", pregunta sin que sea una pregunta. "Maricón tú", le contesta Camarón. Oigo a Juan Diego: "Y, sin más, la amistad volvió a su sitio. Cinco palabras que sellan la reconciliación".