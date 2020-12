Desde la barrera

A la vuelta de las vacaciones, la estrategia de Moncloa parece ya bien definida: abandonar las autonomías a su suerte para que Pedro Sánchez llegue como salvador -con la fuerza del Estado y el dinero europeo- cuando la situación se torne incontrolable. Así evita mancharse y mete presión sobre las comunidades con mayor peso del país. El objetivo, lógicamente, es Madrid -la ciudad más castigada por el coronavirus en la primera ola y un bastión de voto conservador-, a la espera de que la luna de miel con Cs se traduzca en una moción de censura contra Ayuso. La rumorología madrileña apunta en esa dirección, alentada por las campañas de acoso que la presidenta de la Comunidad sufre desde los medios cercanos al PSOE y por la tensión interna que se respira en su gobierno. Por supuesto, la maniobra de desgaste impulsada por Redondo tendrá efectos secundarios en muchas otras autonomías -algunas afines-, sobre todo si la apertura de los colegios y la llegada del otoño actúan como aceleradores de la pandemia. El coraje a menudo se mide por la prudencia y esta es una de esas ocasiones: el valor ahora mismo consistiría en no abrir los colegios hasta que la onda epidémica gire a la baja y entre en un territorio razonable de contagios. Pero seguramente se optará por lo contrario, confiando en un milagro que difícilmente va a producirse. El coste en vidas de las malas decisiones no parece importarle a nadie. No es la primera vez ni será la última.