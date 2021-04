Las elecciones más castizas

Después de la encuesta del CIS no me extrañaría ver a la presidenta de Madrid, en funciones, Díaz Ayuso pidiendo el voto para Ciudadanos (C’s). Sus ex coaligados en el Gobierno madrileño están a seis décimas de conseguir representación en la Asamblea de Madrid. O lo que es igual, a décimas de obtener siete diputados. Sería el mínimo en una asamblea de 136 y podría hacer bascular el gobierno de la capital a izquierda o derecha. Si Ayuso se muestra tan radical como hasta ahora le quitaría aún más votos a Vox, que podría quedar fuera de la Asamblea. El sondeo del CIS le da a VOX un 5,4% si pierde cinco décimas pasaría de ocho escaños a cero. Tanto en intención directa de voto como en intención más simpatía, la izquierda tiene una ventaja superior a los cuatro puntos. La proporción solo variaría si C’s superara el mínimo del 5%. Si entendemos que votos válidos y “útiles” son solo aquellos que superan ese listón la distribución de escaños no resultaría en un empate a 68, como pronostica el CIS; sino que la izquierda -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- obtendría 71, frente a 65 de PP-Vox. Vamos que la convocatoria electoral habría sido una operación política desastrosa, “un pan como unas hostias” que diría un castizo. El PP solo podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y, en todo caso, metiendo en el gobierno a Vox, aunque esto me temo le preocuparía menos. Al que le ha tocado la lotería ha sido a Pablo Casado, que procurará no interferir, mantenerse a distancia en las elecciones de Madrid, quizá sentado en la puerta de su casa esperando a ver pasar el cadáver político de su enemigo, adversaria.