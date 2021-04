Madrid nos contamina

El caso es que llegados a este punto de confrontación, no se sabe si las decisiones que hay que tomar sobre la prórroga o no del estado de alarma, por poner un ejemplo, responden al convencimiento de Sánchez de que el 9 de mayo España estará ya tan bien que no harán falta más medidas restrictivas o que será suficiente la legislación normal para adoptar las necesarias, aunque las autonomías y el sentido común digan lo contrario. O tal vez es que no quiere anunciar ninguna medida excepcional, no vaya a ser que los socialistas reduzcan sus expectativas electorales ante el aclamado libertarismo hostelero que practica Ayuso.

Una desescalada demasiado rápida el año pasado llevó con bastante celeridad a la segunda ola de la pandemia. Vale que ahora el proceso de vacunación va a buen ritmo y que en unos meses se alcanzará la ansiada inmunidad de grupo. Pero el virus sigue ahí y los líderes autonómicos, con la salvedad de Ayuso, continúan pensando que hará falta mantener el toque de queda, los cierres perimetrales y las restricciones en la hostelería según vayan evolucionando los contagios, los ingresos hospitalarios y la ocupación de las UCI. Pero Madrid lo contamina todo. Por eso habrá que esperar a que pase el 4 de mayo para ver si las decisiones son otras.