Allá, en la tribuna, un diputado bajito pega lametones a las papas canarias, que buenas y bonitas son, y nadie, absolutamente nadie le escucha, porque en el salón entran y del salón de plenos salen en romería consejeros, portavoces, presidentes de grupo, el propio presidente del Gobierno, algunos de sus compañeros en el Ejecutivo, porque la papa bonita rueda por todos los discursos, pero lo que se dirime no está en la tribuna, no forma parte de las razones y argumentos de un debate político, lo que se dirime es pasta, es mucha pasta, un montón de pasta con la que tener contentos a los coleguitas, y esas cosas, como es obvio, se tratan en despachos con las puertas cerradas, que solo se abren para facilitar el tránsito de diputados, consejeros, asesores con problemas se sobrepeso en todo el cuerpo excepto el cerebro, portavoces semidisléxicas, el presidente se rasca la cabeza, entra Casimiro Curbelo como un patriarca bíblico, sale Román Rodríguez como un esmerado tarxidermista de la decencia, allá, en lo alto, un senador por designación autonómica se ha materializado para disfrutar del espectáculo admirable, las fuerzas parlamentarias que sustentan al Gobierno boicoteando su propia propuesta de Junta de Control, a ver si podemos alargar el contrato otro año y medio, quizás dos años, los peores años de la crisis, y el presidente no dice nada, golpea rítmicamente las gafas en su escaño, espera como un tuberculoso que pueda volver a respirar por sus propios pulmones, y el resto de sus señorías sale a desayunar, allá se las compongan, una nueva reunión, créeme que lo mejor para dejar esto atado y bien atado es no hacer nada, a nadie le interesa un carajo esto, no, ningún desgaste político y electoral, suena el móvil, es el mismo sinvergüenza que lleva llamando toda la mañana, el sinvergüenza da ánimos a los heroicos diputados que sabotearán los acuerdos, los llama uno a uno, como pasando revista en un burdel, a ver si se rinden ahora, ni caso a Casimiro que solo pretende liarla, manténganse firmes, firmes y a por todas, ya veremos lo que hacemos con Moreno, Moreno aguantará lo que le echen, no se preocupen por Paco Moreno, ya verás la que le tenemos reservada si se pone raro, se quedará o por responsabilidad o por resignación, te advierto que si sale la Junta, que no va a salir, la reventamos desde dentro, estamos acumulando metralla, no saben el favor que le hacemos oponiéndonos a votar la puta Junta, esto se olvida, Ángel Víctor, en un par de meses de olvida, pues se queda de administrador único hasta que las ranas críen pelo, y si votamos primero al director general y los de la oposición pican, oye, Ángel Víctor, pero qué gente tienes, menuda estrategia, fuerte estrategia, compadre, jajajajaja, venga, a votar primero, no mira mira mira lo que se hace después, es sencillo, es echarle la culpa a la derecha, la derecha no quiso votar por el director general, lo que boicotea todo esto son los de Coalición Canaria y el Partido Popular, dilo alto y claro, no dilo tú que me da risa, está llamando Moreno, dile que no puedo hablar, ¿no estaba en La Gomera?, eso es una ventaja, es una ventaja porque hay pleno y Casimiro está en Santa Cruz, venga, venga, vamos ya, no, no hay nada de qué hablar, presidente, no te van a agradecer nada, no hay manera de cambiar esto, quizás nos vamos del Gobierno pero lo primero que saldría es una entrevista conmigo en primera página tú sabes dónde, vamos a hablar, retrasamos la votación, que lo consulten, que no se puede, pero pregunta Gustavo no, no puede ser, se establece taxativamente el plazo de 24 horas, mejor que ocurra así, mejor enterrar esto definitivamente, yo lo he hablado, se lo he explicado, Moreno tiene que firmar la renovación, que la firme en la próxima semana, y una vez firmada, una vez que no pueda moverse, ni tumbarse, ni nada de nada, joder, pues no nos oponemos, partimos desde cero, otra vez la Junta de Control, otra vez la idoneidad y las votaciones, pues la votamos con todo despejado y tenemos Junta de Control y director general en julio, no pasa nada, y ya después vacaciones, es lo que hay, Ángel Víctor, presidente, mi niño.