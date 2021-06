Debido a la progresiva incorporación de la mujer a todos los ámbitos laborales, aun a aquellos que desde siempre eran, por así decirlo, patrimonio exclusivo del hombre, viene ocasionando ardua y cansina polémica el uso del género gramatical: aluden a ella conceptos como >, etcétera. En consecuencia, la Real Academia Española ha emitido un prolijo informe -a petición de la vicepresidenta primera y ministra de la presidencia y relaciones con las cortes y memoria democrática del gobierno español- sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas (disponible en la red). A pesar de las explicaciones y buenas intenciones de la RAE con su informe, lo cierto es que, para que la lengua pueda expresar con exactitud la realidad del mundo en que vivimos, no se puede obviar que no significan lo mismo zorro/zorra; modisto/modista; sargento/sargenta; en mi opinión, el lenguaje sexista constituye una herencia patriarcal, una cruz, pero ello no implica que debamos seguir cargando con una > en pleno siglo XXI. Así y todo, el problema es complejísimo, y yo no puedo, aquí y ahora, analizar todos los entresijos del asunto, pero baste con decir que la propuesta de la RAE de usar el masculino genérico, que es el término no marcado de la oposición masculino/femenino porque incluye a ambos sexos (y eso no se lo discute nadie que sepa algo de gramática), no satisface a la población femenina, y disgusta especialmente al colectivo feminista; disgusto que, por empatía con ellas, yo comparto: la gramática es una cosa; la realidad del mundo en que vivimos, otra muy distinta. No se puede obviar que el lenguaje nunca es neutral, aunque la RAE no hable de ello en su informe, pero el aserto no es mío: se encuentra en cualquier manual de >, como, por ejemplo, los libros de Graciela Reyes. En relación con este tema, la RAE haría bien en consultar no únicamente a expertos en gramática como Ignacio Bosque, sino también a expertas en > como Graciela Reyes, pero ya sabemos que la RAE es tremendamente conservadora por esencia (y por la edad de sus miembros), y el problema -aunque es muy complejo- no es irresoluble: se trata de aunar, con rigor científico, los postulados de la gramática tradicional con los de la pragmática lingüística actual, porque la gramática -al igual que la Constitución española- no es inamovible…