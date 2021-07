Ministerio de Canarias

Puede ser misterio en vez de ministerio, pero la verdad es que la cartera ministerial sería realmente para evitar que crezcan las incógnitas sobre cómo tratar a Canarias en Madrid. No es un asunto de soberanía o obediencia archipielágica frente a un poderoso centralismo, estatus inexistente ahora mismo por la carencia de diputados, pero que podría ser compensado con un plus de canariedad por parte de sus señorías de los partidos nacionales: machaconamente, día tras día, deberían explicarles a sus compañeros con posesión ministerial en qué consiste Canarias y de dónde salimos los canarios. Se podrían llevar un disgusto, o más bien un susto, al constatar la ignorancia que existe sobre nuestros asuntos, cuando no prepotencia, burla, sarcasmo y hasta ironía.