El espacio público canario

Para la presidenta actual (y futura) del PP de Canarias, María Australia Navarro, la presencia vacacional de Pedro Sánchez en Lanzarote es una “oportunidad perdida”. Si no he entendido mal Navarro piensa que si Torres fuera un presidente más hábil, diligente y comprometido se presentaría en La Mareta, se desharía con unos golpes de kárate de los guardaespaldas y obligaría a Sánchez a ponerse pantalones y afrontar juntos las demandas de Canarias. Debe reconocerse que la señora Navarro es una dirigente política sorprendente. Después de tantos años – la recuerdo todavía como consejera de Presidencia en el primer gobierno de Adán Martín, un departamento donde ni frenó ni puso en marcha maldita la cosa– jamás le he escuchado absolutamente nada de interés, ni en el fondo ni en la forma de su discurso. En La Mareta también se alojó José María Aznar y su esposa –como después Rodríguez Zapatero -- y nadie le fue a tocar la puerta. Representa una extraña forma de provincianismo suponer que si un presidente del Gobierno veranea en un territorio está en la obligación política y moral de reunirse con las autoridades locales y ponerse a trabajar en una mañanita para sacar las cosas adelante. Felipe González no se reunía con el presidente de la Junta de Andalucía en Doñana. Al menos no oficialmente. Lo cabal es exigir sobre lo que hacen los presidentes mientras trabajan, no mientras están de vacaciones. Lo único realmente extraño en las vacaciones de los presidentes españoles es que les salgan totalmente gratis. No es lo habitual en los países europeos. Los mandatarios del Reino Unido o de Alemania se pagan las vacaciones de su propio bolsillo. El presidente de la República Francesa –jefe de Estado -- tiene a su disposición el fuerte de Brégançon, en un islote de la Costa Azul, donde, como sus antecesores, se tumba brevemente a la bartola mecido por miles de policías y agentes de seguridad.