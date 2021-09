Solidaridad europea para La Palma: ¡toda, y cuanto antes!

La erupción del CumbreVieja en La Palma, Canarias, Región Ultraperiférica (RUP) de la UE, y por tanto territorio europeo tan de pleno derecho como Alsacia o Flandes y tan ciudadanía europea su población como la de Estrasburgo o Bruselas, es un acontecimiento global como no habíamos visto en años. Nos sacude la conciencia de nuestra vulnerabilidad y de nuestras posibilidades para sobreponernos al fragor inexplicable de lo que lo que no podemos evitar. Una catásfrofe natural, cada vez más a menudo causadas por el cambio climático y el calentamiento global -un volcán que ruge no es el caso-, nos ha obligado a activar con celeridad forzada un prontuario de respuestas de solidaridad con los que sufren su impacto en primera persona y de reparación de daños, tejiendo puentes de esperanza hacia el día después del desastre, ese día de mañana que habrá de ser mejor que el hoy y hacernos mejores a todos.