Las meninas de Leonor

Es posible encontrar en la Red una magnífica versión para televisión del drama «Las Meninas» de Antonio Buero Vallejo.Estrenada originalmente en 1960; nada ha envejecido. Un inigualable José María Rodero entra en la piel de Velázquez. Junto a él, un no menos soberbio José María Pou como Felipe IV . O la subyugante Inma de Santi, encarnando a la infanta María Teresa. El parecido físico de la infanta Leonor con ella es notable; y no digamos con la imagen suya que refleja el lienzo. La obra recrea el complejo claroscuro de una familia real española con grandezas y miserias bien repartidas. Como telón de fondo (nunca mejor dicho) el cuadro de Velazquez. El Marqués-mayordomo mayor de su majestad, retratado en un oscuro segundo término, encargado de la intendencia del palacio. Velazquez le echa en cara su indiferencia ante las necesidades de los empleados de palacio mientras se beneficia de «crecientes ganancias». El Marqués tranquiliza al rey ante la urgencia de un gasto privado. La doble moral farisea de Corona y Altar está plasmada con maestría por Buero en la figura de Doña Marcela de Ulloa, monja enamorada secretamente del artista, «Esa depositaria del honor de las doncellas de la corte, ofrecería su honor sin dudarlo a Don Diego», ironiza María Teresa. La infanta,que se dirige al artista,con la confianza de un verdadero padre,le pregunta, «Contestad sin mentira a lo que os pregunto. Sin mentira, don Diego,ya hay bastante mentira en la corte. ¿Es cierto que mi padre ha tenido más de 30 hijos naturales?.. Mi padre siempre me dice «Id con vuestras meninas,id con la reina» A veces pienso si estoy enferma: soy tan niña o más que ellas, y me parecen niñas,y mí padre un niño también» .

La institución de Las Meninas -la figura llamada Menina Real- tiene, históricamente, un interés excepcional. La menina entraba a servir a la infanta desde niña. Era compañera de juegos y luego confidente de primeros amores. Buero esboza, aunque no agota, otro aspecto fundamental (que sí desarrolla en la figura del bufón de palacio): la posibilidad de relaciones de poder. Las meninas de la futura reina: ¿recibían órdenes o las daban?. Para mí es una incógnita el porqué comentaristas perspicaces del cuadro -como Foucault o Lacan- no exploran este enigma ,en concreto, con profundidad.

Nuestra infanta hoy, en realidad, no tiene meninas. Leonor es una princesa sin Meninas. No hay criadas de palacio consagradas a su instrucción. El internado inglés en el que cursa estudios se precia de ser una institución no clasista, ni sujeta a ningún ideario político ni religioso. Estos días ha sido carne de cañón de la prensa rosa y amarilla por la celebración de una fiesta, deshinibida y adolescente, en la que, al parecer, también ha participado Leonor. El terrible, drama de la honra, de las adolescentes, se desencadena por unas fotos de la infanta Alexia de Holanda, tomando una copa, en ropa interior, con unos amigos. Ni el mismo Don Pedro Calderón de La Barca hubiera reaccionado con más rigor y celeridad y seriedad que las redes sociales....

En cuanto al desenlace de Las Meninas, nos encontramos a la infanta, dando cuentas a un Tribunal Inquisitorial, por un oscuro asunto de obscenidad máxima. Se ha visto a la Infanta frecuentando el estudio del pintor. Velázquez trabaja en la que había de ser (junto con las Meninas) la más acabada de sus obras. Al comienzo de la obra habíamos visto a la infanta preguntar al artista si podía darle ella misma una pinceladas. También le pidió que fuera su propio rostro el que figure finalmente en el cuadro, en lugar del de la modelo, doña Isabel de Velasco. El cuadro era un escandaloso desnudo. La infanta se defiende ante clérigos fariseos, mayordomos corruptos, pintores envidiosos, y una monja despechada: los enemigos de Velazquez. Se trataba de la maravillosa «Venus del Espejo», cima de la belleza en el Arte de Occidente ¿Fue en Facebook o en Twitter: «A quién haga o exhiba imágenes lascivas se le castigará con la excomunión»?