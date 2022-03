¡Quiero ser youtuber! ¡Quiero ser streamer!

Quién no ha escuchado a algún niño decir una de estas frases? Ser creador de contenido, youtuber, streamer… se ha convertido en uno de los sueños de muchas personas, niños y no tan niños. Vemos como cada vez se habla más de personalidades como Ibai Llanos, El Rubius, Auronplay, Cristinini, ElXokas… Gente que se dedica a hacer directos, crear vídeos de entretenimiento, hacer competiciones, jugar a videojuegos o simplemente hablar delante de una cámara. Creadores de contenido que además consiguen ganar grandes cantidades de dinero y tienen millones de seguidores. A simple vista todo parece muy bonito, estoy en mi casa enciendo la cámara, le hablo a la gente y consigo dinero. Pero las preguntas que me hago son ¿Es todo positivo? ¿Conocemos todo lo que supone ser youtuber? ¿Es tan fácil como algunos creen?

Te puedo hablar de primera mano sobre este tema, ya que soy streamer y llevo desde 2018 creando contenido mayormente en Twitch. Claramente lo hago como un hobby pero sé cómo es este mundillo y tengo ya unos cuantos años de experiencia. Actualmente soy creador de contenido para el Lenovo Tenerife Esports. Lo primero de todo es saber lo difícil que es llegar a poder vivir de esto. Según un análisis que hacía Kilian Arjona en twitter; el 90% de las emisiones en Twitch tienen un total de 3 espectadores de media o menos, más de 700.000 personas hacen streaming al mes en esta plataforma en todo el mundo, si ya tienes una media de 6 espectadores estarías entre el 5% más popular de Twitch y solo un 0,05% consigue tener más de 300 espectadores de media. Ya te confirmo yo que con 300 espectadores es imposible que vivas de ser solo streamer. Por otro lado, en Youtube hay más de 50 millones de canales con más de 5 suscriptores, solo un 0,0006 tiene 1 millones de suscriptores o más, hay youtubers que con menos seguidores llegan a vivir de esto, pero con estos ejemplos podemos entender lo complicado que es llegar a grandes cifras. También hay creadores de contenido que viven de Instagram, Tiktok y otras redes sociales, pero hablo de Youtube y Twitch que son las que más conozco y me centro menos en los influencers. Ahora que sabemos que llegar a la cima de internet es tan complicado, vamos a analizar y conocer qué supone este trabajo a nivel mental y de salud para los creadores de contenido. Comentaban Jordi Wild e Ibai Llanos en The Wild Proyect acerca de la presión que conlleva querer mantenerte en la cima, no perder espectadores, cualquier cuestión que digas habrá gente que te critique, parte incluso de los espectadores son haters que quieren verte caer. Además, muchos streamers hacen directos extensibles en los que se pasan días enteros en directo, durmiendo delante de una cámara y creando al final un pequeño show, con los problemas que puede conllevar a la hora de descansar y la presión de tener gente viéndote todo el rato. También ha surgido una gran polémica ahora con ElXokas, siempre ha sido un creador polémico por decir siempre lo que piensa y en este caso se ha descubierto una cuenta suya secundaria, o puede que varias, en la que respondía a haters y a otras personas en redes sociales. No quiero entrar a analizar todo este tema ya que es bastante complejo pero el mismo ha pedido perdón por determinados comentarios que realizó y ha dicho que va a pedir ayuda. Este es un caso claro de cómo mucha gente insulta y no respeta a los creadores de contenido por redes sociales, ya que detrás de una pantalla la gente parece que a veces no tiene respeto por los demás. En ningún caso pienso que sea lícito devolver los insultos o meterte con otras personas de la misma manera. Además de la presión mental de ser el mejor o conseguir mantenerte, los insultos o faltas de respeto, me parece necesario hablar de otro gran problema hacia las creadoras de contenido y las jugadoras en general. El machismo por desgracia sigue presente en nuestra sociedad y parece que en internet al ser muchos anónimos no les importa el daño que pueden hacer hacia otras personas. En streamings de jugadoras de Overwatch o Counter Strike donde hay chat de voz se han escuchado comentarios desde “vete a fregar” o “vuélvete a la cocina” y otros aún más graves. Creadoras de contenido que reciben comentarios sexistas o vejatorios por redes sociales o por el chat del stream. Para ello, se ha creado la comunidad llamada “Las Chicas También Juegan”, donde podemos encontrar profesionales para debatir sobre inclusión y mujer en el mundo de los videojuegos y los esports, y aportar posibles vías de solución a través de sus eventos, donde el equipo de Esport Talent Canarias ha colaborado en sus últimas dos ediciones en Tenerife y Gran Canaria. Ser creador de contenido pienso que es un increíble trabajo, te permite vivir de algo que te gusta y puedes ayudar a la gente a entretenerse y pasarlo bien. Sin embargo, vemos como hay una gran presión por crecer y mantenerte, es muy difícil llegar a vivir de ello, las críticas, los insultos y la repercusión mediática puede ser muy duro, pero seguimos trabajando para mejorar el ecosistema.