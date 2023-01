Apoyando a los entrenadores de esports

Probablemente hayas escuchado que los deportes electrónicos han surgido a lo largo de los años como una industria que ha capturado una audiencia global y joven, donde se han creado varios equipos de alto nivel que cuentan con jugadores profesionales que ganan altos salarios. Lo que quizás no sepas aún es que muchos de estos equipos, de hecho, la mayoría de los equipos que participan en competencias organizadas más allá del nivel escolar o universitario, tienen al menos un entrenador. Por lo general, se dice que los entrenadores de esports participan en la planificación de la estrategia del equipo y brindan retroalimentación individual a los jugadores, por lo que requieren un cierto nivel de conocimiento específico del juego. Sin embargo, no es raro que los entrenadores incorporen una variedad de actividades de entrenamiento para apoyar el desarrollo de los jugadores y la cohesión del equipo, por lo que también requieren un cierto nivel de habilidad pedagógica e interpersonal. Más allá de esto, la experiencia exacta que se requiere del entrenador de deportes electrónicos no está del todo definida. Por esta razón, y desde hace varios años, estudiar el papel del entrenador, incluidas sus responsabilidades y desarrollo profesional, ha sido el foco de mi investigación de doctorado y trabajo a tiempo completo.

Mi función en la Federación Internacional de Entrenadores de Esports (IFoEC) es Director de Aprendizaje y Desarrollo. IFoEC se fundó en 2019 en base a dos creencias fundamentales que aún se mantienen en la actualidad. La primera es que los entrenadores tienen un papel importante en la protección de la salud, el bienestar y los derechos de los niños, jóvenes y adultos vulnerables que participan en juegos y deportes electrónicos. La segunda es que el entrenamiento basado en investigaciones puede ayudar a los entrenadores a mejorar el apoyo que ofrecen a los jugadores y, al mismo tiempo, mejorar su propio desarrollo y bienestar. Esto puede parecer obvio, pero algunas personas señalarán a los entrenadores de esports de alto perfil de la actualidad que, por supuesto, han logrado el éxito profesional sin ningún apoyo formal. Además, los deportes electrónicos son una industria que ha nacido casi por completo bajo su propia autonomía y sin órganos de gobierno; de hecho, no puede existir tal cosa como el poder de hacer cumplir las reglas y los estándares que recae completamente en los editores de juegos también conocidos como publishers. Como tal, una parte clave de nuestro trabajo en IFoEC ha consistido en demostrar cómo los entrenadores, y sus jugadores y equipos a su vez, pueden beneficiarse de nuestro apoyo y educación de entrenadores. La misión es ofrecer ayuda significativa a quienes la deseen, garantizar que las personas jóvenes y vulnerables estén protegidas y preservar el carácter único y la comunidad de los deportes electrónicos. Con lo anterior en mente, una pregunta fundamental que deberíamos responder es ¿qué tipo de apoyo necesitan o quieren los entrenadores de esports? Esta pregunta es fundamental para mi investigación de doctorado sobre el papel del entrenador en los deportes electrónicos. De hecho, a pesar del tamaño relativo de la industria en términos de participación, hay muy poca investigación científica sobre el rendimiento y el entrenamiento, y menos aún sobre el papel del entrenador de deportes electrónicos. Por ello, un grupo de coautores y yo procedimos a entrevistar a entrenadores profesionales de League of Legends para preguntarles sobre sus carreras, prácticas de entrenamiento y experiencias. Nuestro estudio, publicado en 2022 en la revista Sports Coaching Review, destacó que los entrenadores no tenían una carrera profesional estructurada a seguir y, como tal, se vieron obligados a crear su propio camino utilizando los recursos y las conexiones de la industria que pudieran. Los entrenadores también hablaron de la presión de demostrar su capacidad como entrenadores para ganar competiciones, ya que esta era quizás la única evidencia que podían usar para convencer a los empleadores de su valía. Esta presión, así como los contratos a corto plazo, influyeron mucho en los entrenadores para que se centraran en ganar en lugar del desarrollo y el bienestar a largo plazo de los jugadores. Finalmente, los entrenadores destacaron cómo el entrenamiento en el mundo de los esports no es lo mismo que en el deporte tradicional, ya que se caracterizan por ser un ecosistema global y digital. Por ejemplo, los entrenadores tenían que estudiar el juego en otras ligas del mundo para informar su estrategia y aprender a ajustar sus tácticas a tiempo para una próxima actualización del juego. Actualmente, nuestro equipo en IFoEC ha crecido para incluir una cantidad de investigadores, desarrolladores de entrenadores y psicólogos del deporte y el ejercicio. Nos hemos asociado con una organización llamada Coalition of Parents in Esports (Coalición de Padres en Esports) para coordinar el apoyo a entrenadores y padres, ya que ambos son modelos clave a seguir en la vida de los jugadores tanto casuales como profesionales consolidados. Hemos estado divulgando nuestro trabajo en la presentación principal sobre el rendimiento sostenible de los equipos en la Esports Research Network Conference 2022. También estamos trabajando con varias universidades para apoyar los cursos de educación superior en esports. Lo más importante es que hemos utilizado nuestra investigación y otros proyectos para informar sobre la educación de los entrenadores y apoyarles en una variedad de juegos y niveles competitivos. Por ejemplo, hemos realizado talleres sobre temas como la comunicación del equipo, la motivación de los jugadores y la planificación del entrenamiento en el contexto de los deportes electrónicos. A lo largo de todo nuestro trabajo, mantenemos ese compromiso con la evidencia científica y la promoción de la práctica profesional. Lento pero seguro, estamos construyendo un apoyo y una estructura para los entrenadores de esports, dándoles la oportunidad de mejorar su práctica e impactando positivamente en aquellos con los que trabajan.