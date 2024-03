Sequía: presas, pozos, galerias y desaladoras

Una de las plantas desaladoras portátiles que han llegado a Lanzarote desde La Palma. / C. P. L.

La lluvia es agua, el agua es vida, pero también muerte cuando es la causa de dos efectos : el exceso (inundación) y la escases (sequía). La Biblia es cita obligada en la sequía.” Temamos a Yavé, nuestro Dios que nos da a su tiempo, las lluvias, las tempranas y las tardías (sequías). El milagro de la Roca de Horeb, donde Moisés acuciado por los judíos, que sufrían una sed perniciosa, golpeando la Roca, hizo surgir el agua milagrosa. Ismael salvado, por el Angel, de la muerte en pleno sufrimiento debido la sed del desierto

La sequía es, un efecto ajeno al poder y el deseo, que solo puede paliarse con medidas de carácter hidráulico: embalses con sus respectivas presas, azudes, aceñas, pozos, gavias, maretas, humedales, …Las presas son las instalaciones con mas capacidad para luchar con la escases del agua. El mundo está lleno de ellas (20 mil).. En España 615, fueron construidas en la Dictadura de Franco. Son verdaderos monumentos, gaviotas del agua, que adelantan sobre la tierra antes seca, sus alas de seda, sus buches de cemento. Hay en España mas de 1200 embalses con capacidad de 50 mil Hm cúbicos. Este Gobierno no ha construido presas, es mas ha arrasado 108 instalaciones hidráulicas. Ribera llama a las presas cacharros, mostrando así su desprecio por ellas. El que haya visto el embalse del Cenajo, guardián del Rio Segura que lo protege de veleidades y abusos de la meteorología, conocerá la belleza de cualquier presa. La integración de la Naturaleza domeñada por la inteligencia del hombre, los estribos que se abrazan a las montañas con firmeza, el agua mansa que corre en pequeñas olas, río abajo, buscando una salida airosa para fertilizar las tierras, que las esperan ansiosas. Es la unión de lo masculino (el agua) con lo femenino (la tierra). La fertilidad continua y expresa. El caminante sabrá la polivalencia del embalse. Agua para el abastecimiento humano y animal, para el riego, para el deporte, para el baño en los calurosos días de los pueblos alejados del mar hispano. La sensibilidad que muere cuando falla el conocimiento. La disparidad de trato entre costas marineras y las tierras del interior, que sufren el expolio de sus aguas por las ciudades que crecen y crecen, acumulando riquezas que el turismo no comparte. El agua del río Algar, desviada desde Callosa de Ensarriá a Benidorm. Apuros para los agricultores que protestan porque sus tierras se secan. ¿Como no han de protestar con recias manifestaciones?. Me recuerdo de mi Gran Canaria: autopistas para el litoral, olvido para las carreteras de medianías: Valleseco, Firgas, Artenara, Tejeda, en eterna espera de la conservación de las carreteras que enseñan continuamente sus heridas, sus brechas, que cada día se hacen mas frecuentes, y de replanteos para ensancharlas y mejorarlas.

Cristina Narbona, hoy Presidenta del PSOE apostó por llenar Levante de desaladoras. Creó la Empresa Pública Acuamed, también asaltada por la corrupción, que incrementa la larga lista de las miserias de España, entre las que destaca la de las mascarillas (Illa, Abalos…).Todas cobijadas en la infinita capa negra que ha desplegado Sánchez para tapar estos «fútiles temas». Sus pérdidas se han multiplicado por 6 entre 2021 y 2022 y y por 19 entre 1919 y su último ejercicio. A pesar de que España tiene mas de la mitad del territorio, en riesgo desertización, con un 72 %, de su superficie, en riesgo de estrés hídrico severo ( Murcia, Valencia, Canarias sobrepasan el 90 %,) ha sido el país europeo con menor inversión, por habitante, en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019. De acuerdo con los planes de Lorenzo Pardo se realizó el Transvase del Tajo, (La mayor obra hidráulica realizada en nuestra Patria) que desde los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) llevó el agua a Murcia y Alicante, aliviando la sed de sus campos... El transvase del Ebro, no tuvo la aceptación de los catalanes y parte del agua del río se pierde en Tortosa, (Tarragona). Al final Cataluña, acabó con dos desaladoras de las de mas capacidad de toda España. A pesar de sus potentes instalaciones, lo de Cataluña no deja de ser una película de Charlot, en blanco y negro. Planea llevar el agua de las desaladoras de Sagunto y Torrevieja en barcos petroleros, lo que nos recuerda cuando «Las chatas», llevaban en sus aplastados y negros tanques el agua a Lanzarote y Fuerteventura para paliar sus «pertinaces sequías». El agua de las desaladoras, tiene varios problemas…el problema de que destruye la fauna y la flora del mar que las rodea, mayor coste ( en algunas, mas de 6 veces que el precio de las aguas interiores) , del almacenamiento de las membranas a causa, entre otras, de la excesiva dependencia de la electricidad y de las membranas de la ósmosis., que es el método que hoy impera, lejos de la primera potabilizadora que se construyó en Gran Canaria, llamada Las Palmas, en la autopista de Telde, por el método flash, por la W. Amsterdam, que producía 20 mil m. cúbicos diarios. Por la carestía del precio, algunas desaladoras o no funcionan o lo hacen a una productividad menor, como al 10%. En Gran Canaria hay 69 presas, la mayor, Soria de capacidad 32 Hm c.46 desaladoras, 1876 pozos y 431 galerías. La mayor multa de la historia de Europa a España es sobre el agua y sigue creciendo cada año, por seguir sin depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de mas de 15 mil habitantes. La UE nos lleva ante el Tribunal de Justicia por el retraso en la revisión del Plan Hidrológico. Hay profundos intereses en las desaladoras, que nos hacen pensar en aquello de «los cañones o la mantequilla»